Inondations en Colombie-britannique : trois personnes sont portées disparues

Les recherches se poursuivaient jeudi pour retrouver des survivants dans l'ouest du Canada touché depuis plusieurs jours par d'importantes inondations. Des centaines de personnes ont pu être évacuées d'une zone isolée par la montée des eaux.

Des pluies torrentielles tombées en quelques heures depuis dimanche en Colombie-Britannique ont provoqué des glissements de terrain qui ont détruit routes et infrastructures et noyé sous les eaux des villes entières, faisant au moins un mort et des milliers d'évacués, d'après les autorités locales.

Mercredi, Ottawa a envoyé l'armée en renfort dans la province qui a déclaré l'état d'urgence, comme cela avait déjà été le cas en juillet en raison de feux de forêt gigantesques.