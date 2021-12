Santa Lucia, le jour le plus court en Suède

no comment

A Santa Lucia,en Suède, il y avait aussi une fête des Lumières : les enfants et adolescents du club de natation synchronisée Neptun se sont produits ce dimanche pour la fête de Santa Lucia dans une piscine de Stockholm. En Scandinavie, le 13 décembre est traditionnellement le jour où l'on célèbre la lumière avant Noël et le jour le plus court de l'année.