Bangladesh : au moins 37 personnes sont mortes dans l'incendie d'un ferry

L'Obhijan 10, un ferry de trois étages, a pris feu vers 3 h du matin près de la ville de Jhalkathi, à 250 km au sud de la capitale Dacca. Selon la police locale, au moins 37 personnes sont mortes, une centaine blessées et des dizaines disparues.

Le navire qui a pris feu vendredi était pourtant récent, selon les autorités. «C'est un navire neuf. Il a été construit en 2019 et avait reçu l'autorisation de naviguer jusqu'en 2022», a déclaré à l'AFP Golam Sadek, chef de l'Autorité des transports intérieurs fluviaux du Bangladesh. En août, la collision d'un ferry et d'un cargo transportant du sable avait fait au moins 21 morts sur un lac de l'est du pays. En avril et mai, 54 personnes étaient mortes dans deux accidents distincts.