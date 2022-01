no comment

La ligne Ankara-Kars traverse l'Anatolie sur 1 300 km. Photogénique, avec ses apparitions oniriques dans les vallées enneigées, leTuristik Dogu Ekspresi, l'Express de l'Est, file dans une ambiance de colonie de vacances Le périple est d'autant plus recherché que le train ne circule qu'entre le 30 décembre et la fin mars pour profiter de la neige.