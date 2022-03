Les inondations qui frappent depuis une semaine la côte est de l'Australie ont fait au moins 22 morts, et le bilan s'alourdit.

L'Australie a déclaré ce mercredi l'état d'urgence nationale pour faire face aux inondations. Le Premier ministre australien Scott Morrison a été accueilli mercredi par des manifestants en colère dans une ville de la côte est durement frappée par les inondations.

L'Australie a été durement touchée ces dernières années par le changement climatique: les sécheresses, les feux de brousse meurtriers et les inondations y sont de plus en plus fréquents et intenses.