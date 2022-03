no comment

Les manifestations de soutien aux Ukrainiens se multiplient en France. A Paris, face au déferlement de bombes russes et à l'exode massif de millions d'Ukrainiens, un nouveau rassemblement en jaune et bleu, les couleurs de l'Ukraine, a réuni jeudi des centaines d'habitants devant l'Hôtel de ville, en présence de nombreux Ukrainiens et de militants pour la paix.

Place de la République, la statue de Marianne a été drapée aux couleurs du drapeau ukrainien, avec le message "stop pétrole, stop guerre". Une initiative des activistes du mouvement de défense de l'environnement "Extinction Rebellion".