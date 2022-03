no comment

En Pologne, des volontaires déguisés en personnages de contes de fées accueillent les réfugiés ukrainiens.

Distribution de friandises, de petits cadeaux : chaque jour, des enfants ukrainiens fuyant la guerre sont accueillis avec le sourire par des bénévoles polonais en gare de Katowice.

Vanesa Fraczek, organisatrice : "C'est incroyable, les enfants reconnaissent Elza, les filles sont ravies d'embrasser la princesse, les enfants sourient et font des câlins, c'est tellement beau. Les enfants réagissent avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai pensé que ce serait peut-être trop coloré dans cette situation, mais non, les enfants en ont vraiment besoin. Les enfants sourient, courent et s'embrassent."

Depuis le 24 février, date à laquelle la Russie a envahi l'Ukraine, 2,14 millions de personnes ont fui leur pays pour rejoindre la Pologne.

