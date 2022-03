no comment

La petite gare de Przemysl, à la frontière polonaise est devenue l'un des principaux points d'entrée pour les réfugiés ukrainiens fuyant la guerre.

Selon le HCR, plus de 4 millions de personnes, en grande majorité des femmes et des enfants, ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié des réfugiés.

Sur la seule journée du 30 mars, environ 25 000 personnes sont entrées, selon la police des frontières polonaise.