Long Ma, le cheval-dragon de 45 tonnes inspiré d'une légende chinoise et créé par François Delaroziere et la Compagnie La Machine, investit pour la première fois les rues de Toulouse. Après des sorties à Pékin, Ottawa, Nantes et Calais, Long Ma a défilé ce samedi sur la piste des géants à Toulouse, aux côtés d'un Minotaure et d'une araignée géante...