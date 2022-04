no comment

Le coup d'envoi a été donné vendredi soir du carnaval de Rio, le "plus grand spectacle de la Terre", une féérie de danse et de musique de retour après deux ans d'absence douloureuse due au Covid-19.

Cette année le carnaval a une saveur toute particulière. "L'émotion est très forte. Avant je défilais avec ma grand-mère, mais elle est morte du Covid", a expliqué Gabriel de Souza lima, un producteur de 22 ans dans son costume argenté, avant de s'élancer sur le sambodrome avec Imperatriz.

L'annulation du carnaval l'an dernier en raison de la pandémie avait été vécue comme un drame national par les Brésiliens, tant il est dans l'ADN de tout un peuple fou de samba. Le Covid a fait du Brésil le 2e pays le plus endeuillé au monde derrière les Etats-Uns avec plus de 660 000 morts et a plongé le pays dans la récession. Le carnaval se tiendra jusqu'au 30 avril.