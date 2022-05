La star irlandaise du rock, Bono, a loué le combat de l'Ukraine pour la "liberté" lors d'un concert dans une station de métro du centre de Kiev, dimanche, où le chanteur de U2 a aussi prononcé sa propre prière "pour la paix".

Depuis le quai d'une station de métro de Kiev, l'icône du rock, âgée de 61 ans, a entonné les classiques de U2 "Sunday Bloody Sunday", "Desire" et "With or without you".

"Les gens en Ukraine ne se battent pas seulement pour votre propre liberté, vous vous battez pour nous tous qui aimons la liberté", a déclaré Bono, accompagné à cette occasion de son fidèle guitariste, The Edge.