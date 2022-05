no comment

Des centaines de lanternes ont illuminé la nuit de pleine lune au dessus du temple bouddhiste de Borobudur pour la fête de Vesak pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus en Indonésie.

Plus d'un millier de bouddhistes venus de tout l'archipel d'Asie du Sud-Est se sont rassemblés à Borobudur, le plus grand temple bouddhiste au monde, à Magelang, au centre de l'île de Java pour commémorer la naissance, l'éveil et la mort du Bouddha.

Au cours de cette fête qui s'est achevée dans la nuit de lundi à mardi avec l'envol de centaines de lanternes illuminées, les pratiquants prient, méditent et se rendent en processions dans les lieux saints autour du temple.