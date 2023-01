Des manifestants se sont rassemblés ce dimanche dans la station de ski de Davos pour protester contre la tenue du Forum économique mondial. Ce rendez-vous des élites économiques est accusé de "greenwashing" ou "écoblanchiment", c'est-à-dire de prétendre à des idéaux environnementaux tout en continuant à financer des entreprises polluantes.

Les manifestants appellent à plus de taxes sur les plus riches, afin de replacer l'économie dans une trajectoire plus durable.