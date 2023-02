Pologne : comment les réfugiés ukrainiens se sont-ils intégrés ?

Parmi les 9,5 millions d’Ukrainiens qui ont rejoint la Pologne après l’invasion russe de leur pays, 8 millions sont déjà rentrés en Ukraine.

Ceux qui sont restés ont pour la plupart réussi à trouver du travail. 20 000 entreprises ont été créées et des écoles ukrainiennes ont vu le jour.

"Les enfants ont dû soit chercher une nouvelle école, soit continuer à suivre les cours de leur école ukrainienne en ligne, explique Natalia Rovytska, enseignante à l'école ukrainienne de Varsovie. Ou alors chercher une école polonaise mais il n'y a tout simplement pas assez de place dans les écoles polonaises."

Dans cette école ukrainienne, les élèves ne savent pas encore vraiment de quoi leur avenir sera fait. Mark est l’un d’entre eux, il a plusieurs idées en tête.

"Mon objectif est d'entrer dans un lycée en Pologne ou dans un autre pays, dit-il. J'apprends l'anglais de manière intensive, alors j'irai peut-être en Angleterre. J'y pense mais pour l'instant, je suis en Pologne depuis un an. Et peut-être que je rentrerai en Ukraine, les plans changent chaque jour."

Une intégration plutôt réussie

"J'ai un sentiment de gratitude, poursuit Natalia Rovytska. _Je suis venue en Pologne et une famille m'a accueillie et m'a intégrée. Je ne connaissais pourtant pas ces gens._Nous savons que personne ne nous doit rien, nous devons gagner notre propre argent et c'est pourquoi nous travaillons. Nous savons aussi que nos enfants représentent l'avenir."

Malgré le succès de la réponse humanitaire en Pologne, certains experts estiment que de nombreux Ukrainiens ont encore besoin d’aide pour subvenir à leurs besoins.

"Les migrants se sont plus ou moins bien intégrés, c'est vrai, dit Marta Jaroszewicz, du Centre de recherche sur les migrations à l'Université de Varsovie. Mais maintenant, il y a un problème d'accès au marché du travail et gros problème de logements. C'est le moment où nous devons penser à une stratégie à plus long terme."

La guerre en Ukraine a entraîné la plus grande migration de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et constitue un grand défi pour les pays voisins. Il y a encore environ 1,5 million d'Ukrainiens en Pologne. La plupart d'entre eux n'ont pas de projet à long terme. Et même si beaucoup resteront dans le pays, la plupart d'entre eux aimeraient rentrer chez eux dès que possible.