Enceintes et escroquées: le tourisme "des naissances" en Argentine attire toujours plus de Russes

Olga se demande comment elle va devoir s'intégrer dans la société locale, Nastya veut savoir si d'autres femmes enceintes voyageront en juin, Valentina s'inquiète de vivre dans un fuseau horaire éloigné de la Russie et des inconvénients liés au travail à distance... ce ne sont là que quelques-uns des messages postés par des femmes russes sur des forums populaires pour le "tourisme de naissance" - un phénomène qui s'est développé depuis que le Kremlin a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022.

Depuis plus d'un an, les autorités affirment que des milliers de jeunes Russes se sont envolés pour l'Amérique du Sud, et en Argentine en particulier, où ils n'ont pas besoin de visa pour entrer dans le pays et où leurs bébés se voient garantir un passeport étranger moins restrictif.

Un vol Moscou-Buenos Aires est également un moyen simple pour les mères d'acquérir la nationalité locale. Mais de nombreux responsables s'inquiètent de l'ampleur du problème après l'atterrissage récent d'un vol d'Ethiopian Airlines en février avec 33 femmes russes enceintes à bord.

Une enquête d'Euronews a révélé qu'un réseau d'agences de voyages et de services d'assistance russes facture jusqu'à 35 000 $ (32 840 €) aux femmes russes enceintes et promettent des services qui, selon les avocats, s'apparentent à des activités criminelles.

"Le deuxième passeport le plus facile à obtenir pour les parents !"

Ces entreprises appartenant à des Russes annoncent généralement que l'Argentine a "le deuxième passeport le plus facile à obtenir pour les parents" contre des sommes exorbitantes.

RuArgentina est un site internet qui offre des informations et une assistance aux femmes russes qui souhaitent se rendre en Argentine pour accoucher.

La première page du site Web de RuArgentina montre un pingouin tenant un passeport argentin Euronews

Pour 100 $ (94 €), les intéressés peuvent obtenir une consultation téléphonique pour poser des questions sur le processus ; et pour 5 500 $ (5 187 €), ils ont accès au forfait "classe économique", qui comprend des rendez-vous avec des médecins et des documents pour l'enfant. Et c'est là que de fausses informations sur le processus d'obtention de nationalité sont transmises, et que de nombreuses familles russes sont escroquées.

Le site Web de RuArgentina promet "la citoyenneté aux parents dès la naissance de l'enfant" en Argentine - et indique également qu'il n'est pas nécessaire de vivre dans le pays pour obtenir la citoyenneté. Ces deux affirmations sont de fausses informations.

**Christian Rubilar,**un avocat qui a représenté plusieurs femmes russes dans ces affaires de citoyenneté, affirme que RuArgentina transmet des informations trompeuses.

Il raconte à Euronews qu'il a déposé une plainte contre ce site, qu'il accuse d'être une organisation criminelle car _"ils promettent qu'ils peuvent obtenir la citoyenneté, même s'ils quittent [l'Argentine] et ne reviennent pas. Ce n'est absolument pas vrai._Je pense que nous devrions parler d'organisations criminelles car ce ne sont pas des cabinets d'avocats, ce ne sont pas des agences de voyage".

Capture d'écran traduite de la première page de RuArgentina affichant de fausses informations sur la façon d'obtenir la citoyenneté Euronews

Plus loin sur le site de RuArgentina, des informations plus précises sur le processus de citoyenneté argentine, mais là aussi, il s'agit d'informations fausses.

Euronews a contacté le fondateur de la société, Kirill Makoveev, un homme d'affaires russe qui vit en Argentine depuis 2014, mais il a refusé de répondre aux questions soumises, citant une enquête policière en cours sur ses activités commerciales.

"Un business qui rapporte des millions et un réseau illicite"

Les autorités argentines sévissent contre l'industrie du "tourisme de naissances", effectuant des descentes de police dans plusieurs quartiers de Buenos Aires en février. Des enquêtes pénales ont été ouvertes contre plusieurs sociétés, dont RuArgentina, indique l'avocat Christian Rubilar.

Cependant, malgré ces déboires juridiques, RuArgentina fait toujours la publicité de ses services trompeurs pour les femmes russes, et aucun nouveau contrôle d'immigration de visa n'a été imposé aux passagers russes qui souhaitent entrer en Argentine.

Rubilar explique que cela est dû à la Constitutiondu pays, qui protège quiconque souhaite vivre en Argentine ; et changer la Constitution serait un processus de longue haleine.

"L'Argentine a une histoire d'accueil de migrants qui choisissent de vivre dans le pays à la recherche d'un avenir meilleur, pas pour des organisations mafieuses qui gagnent de l'argent en offrant notre passeport à des personnes qui ne veulent pas vivre ici."

Au même moment, le journal argentin La Nación rapporte qu'une autre enquête est en cours depuis décembre dernier pour enquêter sur "un réseau commercial et illicite d'un million de dollars" dirigé par un couple russe marié, Ruslan Yuslashev et Elena Kuklina. Ils sont soupçonnés d'avoir délivré de faux documents de citoyenneté argentine en un temps record à des ressortissants russes. La police aurait trouvé des sommes d'argent importantes à leur domicile, et saisi des ordinateurs portables et des téléphones.

Pourquoi les Russes veulent elles aller en Argentine pour accoucher ?

Il ne fait aucun doute à quel point un passeport argentin a plus de valeur qu'un passeport russe, surtout après qu'une série de sanctions de voyage ont été imposées à la Russie par la communauté internationale. Un passeport argentin permet d'entrer dans 171 pays sans visa - une option très intéressante pour les citoyens russes, car leur passeport ne permet de voyager sans visa que dans 87 pays.

Les lois sur l'immigration permettent aux Russes d'entrer en Argentine et de s'y installer sans visa. Les enfants nés sur le sol argentin bénéficient automatiquement de la gratuité des soins et de la citoyenneté, et il est également plus facile pour les parents d'obtenir la nationalité argentine à leur tour.

Les autorités de l'immigration ont interdit à six femmes russes enceintes d'entrer en Argentine en février, affirmant qu'elles avaient prétendu à tort être des touristes, a déclaré Florencia Carignano, directrice nationale de la migration, à une chaîne d'information locale.

"Ici, les médecins sont moins chers", assure Alya Lykhina, une Russe arrivée en Argentine en mai 2022. "C'est bien et ce n'est pas si difficile d'obtenir des documents. Le processus est très clair."

Aleksei et sa femme Dina ont eu leur fille Emilia en Argentine en juin dernier. Ils sont également ravis de la qualité des services de santé et de leur futur passeport argentin, "mais ce n'était pas la raison pour laquelle nous avons quitté la Russie", dit-il. "La vraie raison était la guerre."

Depuis janvier 2022, plus de 10 500 femmes russes enceintes sont entrées dans le pays, selon les chiffres.

Au cours des trois derniers mois, 5 819 femmes sur le point d'accoucher sont entrées dans le pays. Florencia Carignano Directrice nationale de la migration en Argentine

"Les chiffres ont augmenté ces dernières semaines", a déclaré Florencia Carignano, directrice nationale de la migration en Argentine à une chaîne d'information locale. "Au cours des trois derniers mois, 5 819 femmes qui étaient sur le point d'accoucher sont entrées."

"Ils n'ont pas besoin de dépenser d'argent"

Cependant, tous les couples russes qui se rendent en Amérique du Sud pour avoir un bébé n'utilisent pas les services controversés des agences de voyages. "Nous ne sommes passé par aucune de ces agences", explique Anatolyy, qui s'est envolé pour Buenos Aires avec sa femme Irina, qui est déjà enceinte de neuf mois. "Nous ne comprenons pas pourquoi les gens utiliseraient ce genre de services car les Russes peuvent venir en Argentine sans visa et y rester 90 jours", a-t-il déclaré à Euronews.

Les Russes n'ont pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour venir en Argentine et faire une demande pour éventuellement obtenir la citoyenneté – même avec un avocat, les coûts représenteraient environ 10 % des coûts facturés par les agences.

Anatolyy et Irina ont pu gérer presque tout par eux-mêmes, "le seul véritable combat était de trouver un appartement", dit-il. "En ce moment, nous sommes dans un hôtel, et nous attendons le bébé d'un jour à l'autre."