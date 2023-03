La musicothérapie, un espoir pour les enfants malades du cancer ?

À l'hôpital de Bari, dans le sud de l'Italie, la musique fait partie des traitements utilisés pour soigner les jeunes patients souffrant du cancer.

Aujourd'hui, l'angoisse précédant l'anesthésie ou la chimiothérapie est atténuée, notamment grâce à l'intervention du musicothérapeute Filippo Giordano.

"Maintenant les enfants savent qu'ils vont jouer avec Filippo. Ils se concentrent sur les instruments qu'ils veulent utiliser, sur les couleurs qu'ils veulent sur leur lit. Ils se souviendront de ce jour comme du jour où ils ont pu jouer avec Filippo", souligne le docteur Paola Muggeo, du service d'onco-hématologie pédiatrique de Hôpital de Bari.

Le musicothérapeute n'est pas seulement un expert en musique, il fait aussi partie intégrante d'une équipe réunissant médecins, infirmières, anesthésistes et psychologues.

"Pour travailler dans un tel contexte, il faut avoir des prédispositions, non seulement pour travailler avec des enfants, mais aussi pour travailler avec des maladies graves qui ont un impact énorme sur la vie quotidienne. Et il faut aussi avoir de grandes capacités de travail en équipe", explique Filippo Giordano.

A l'hôpital de Bari, la musicothérapie n'est pas seulement une forme de divertissement, elle fait partie de la gestion à 360 degrés des patients et rend les thérapies médicales plus pratiques et plus efficaces.

"Notre rôle, au-delà de proposer des traitements, est de rendre les situations et les réalités acceptables même si elles ne sont absolument pas considérées comme telles", souligne le docteur Paola Muggeo.

L'expérience réalisée pendant dix ans, d'abord à l'hôpital de Bari puis en collaboration 32 autres établissements de santé en Italie, a abouti à une publication dans une revue scientifique prestigieuse.

La prise en charge des patients passe également par d'autres outils comme la thérapie assistée par l'animal, les activités scolaires, l'exercice physique et le soutien aux parents.

"Prendre soin des patients et de leurs proches se traduit par l'amélioration de l'efficacité des traitements traditionnels qui restent fondamentaux. Tous ces facteurs nous permettent d'obtenir des résultats extrêmement positifs que l'onco-hématologie pédiatrique obtient ces derniers temps", souligne le docteur Nicola Santoro, médecin chef du service onco-hématologie pédiatrique.

Le taux de guérison des différentes pathologies a progressé ces dernières années. La musique y a peut-être contribué.