L'Europe peut-elle inciter davantage de personnes à utiliser les transports publics ?

Par Euronews

Alors que les pays cherchent à augmenter le nombre de transports publics, la gratuité des bus, des tramways et des trains est-elle vraiment la solution ?

Le Luxembourg a récemment fêté ses trois ans de gratuité des transports publics. Et, selon les habitants, c'est un franc succès. Alors que les pays cherchent à encourager les citoyens à abandonner leur voiture pour réduire les émissions de carbone, le succès du Luxembourg pourrait-il être reproduit dans toute l'Europe ?

"La qualité des transports publics doit changer complètement", déclare François Bausch, vice-Premier ministre et ministre luxembourgeois de la Mobilité, des Travaux publics et de la Défense.

"Il n'y a pas de magie. Ce n'est pas qu'un seul mode de transport qui résoudra tous nos problèmes, mais au contraire, nous devons être vraiment multimodaux, nous devons les mélanger."

Comment le Luxembourg a-t-il transformé son réseau de transport ?

François Bausch explique que le pays a décidé de rendre les transports publics gratuits pour deux raisons : donner à chacun un accès équitable et encourager le débat et la prise de conscience autour d'une décennie de changement dans son système de mobilité.

En 2013, lorsque François Bausch a pris ses fonctions pour la première fois, les embouteillages aux heures de pointe étaient monnaie courante dans le centre-ville de Luxembourg. Aujourd'hui, il n'y en a plus grâce à une utilisation accrue du système de tramway et à une réorganisation du fonctionnement de ses rues.

Le tramway a le droit de passage exclusif et a la priorité aux passages à niveau, il n'est donc jamais coincé dans les embouteillages. Ceci, combiné au fait qu'il est gratuit, encourage davantage de personnes à l'utiliser. Bausch y voit une mesure du succès de la transformation des transports au Luxembourg.

Les voitures n'ont pas complètement disparu et le pays compte toujours le plus grand nombre de propriétaires de voitures par ménage en Europe. Environ 230 000 personnes traversent chaque jour la frontière luxembourgeoise pour le travail et 75 % de ces déplacements sont effectués en voiture.

"Vous ne devriez pas argumenter contre quelque chose, mais pour", dit François Bausch. "Je ne fais pas de politique contre les voitures, mais pour un autre système de mobilité dans lequel la voiture a sa place."

La gratuité des transports en commun incitera-t-elle davantage de personnes à les utiliser ?

La gratuité des transports publics n'est pas non plus nécessairement la solution. Cela fonctionne dans un pays riche comme le Luxembourg, mais pour d'autres, l'objectif devrait être de le rendre bon marché, facile à utiliser et accessible.

Un récent rapport de Greenpeace sur les transports publics à travers l'Europe indique que la réduction des prix est l'un des "moyens les plus simples et les plus rapides" pour encourager les gens à les utiliser. Le coût doit être inférieur à celui de l'utilisation d'une voiture pour que cela fonctionne.

Et les transports publics au Luxembourg ne sont pas vraiment gratuits pour la plupart des usagers: _"_évidemment, il est payé par la fiscalité générale et comme les personnes qui paient plus d'impôts n'ont en fait pas accès gratuitement aux transports, elles paient indirectement par leurs impôts", explique François Bausch.

"Mais ceux qui, par exemple, ne gagnent rien ou très peu, ce sont eux qui ne paient pas d'impôts ou très peu d'impôts directs, ils voyagent vraiment gratuitement."

En ce qui concerne la réduction des prix, le rapport de Greenpeace met en évidence d'autres sources potentielles de financement comme le transfert de l'argent des subventions aux combustibles fossiles, les taxes sur les billets d'avion ou la suppression de la TVA sur les billets.

Existe-t-il d'autres moyens d'encourager l'utilisation des transports publics ?

Un autre facteur important pour inciter les gens à cesser d'utiliser leur voiture est la facilité avec laquelle ils naviguent sur les réseaux de transport.

"Vous pouvez rendre les transports publics gratuits et ils peuvent dérailler très rapidement par la suite car il n'y a pas d'infrastructure liée", explique Herald Ruitjers, directeur de la DG Move, l'organe de la Commission européenne responsable des transports dans l'UE.

"S'il n'y a pas de billetterie liée à cela, il n'y a pas de combinaison entre les différents modes, ça ne fonctionne pas."

La transformation au Luxembourg a été bien plus que la gratuité des transports, dit François Bausch. Ces dernières années, le pays a investi environ 500 € par citoyen et par an dans la modernisation et l'extension du réseau ferroviaire, par exemple.

"Nous investissons quatre, cinq, six fois plus dans le réseau, dans la qualité du réseau ferroviaire que tous les autres pays européens. Et évidemment, nous avons aussi complètement réformé le système de bus, les bus nationaux que nous avons."

"Si vous voulez que les gens changent leurs habitudes, vous devez vous assurer que l'alternative fonctionne réellement", ajoute-t-il.

Pourquoi devons-nous passer aux transports en commun plutôt qu'aux voitures ?

Qu'ils soient gratuits ou non, l'objectif principal est que davantage de personnes utilisent les transports en commun. Mais pourquoi, si l'avenir est aux voitures électriques ?

"Les transports publics sont bien plus efficaces que les transports individuels", explique Ruitjers.

"Les voitures individuelles consomment, par exemple, environ sept fois plus d'électricité. Je parle maintenant des voitures électriques du futur plutôt que, par exemple, d'un train, d'un tram ou d'un métro."

Il dit que cela signifie que même à l'avenir, lorsque nous aurons complètement décarboné, nous devrons toujours compter sur les transports publics pour la capacité et l'efficacité énergétique.

"Pour trouver un équilibre entre ce qui est nécessaire pour que nous ayons une planète vivable et ce qui est également nécessaire pour garantir que cela peut être quelque chose qui est, je dirais, socialement supportable pour tout le monde", conclut Herald Ruitjers.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la manière dont l'Europe peut transformer ses transports publics.