Gaza : les premiers étrangers et bi-nationaux franchissent le terminal de Rafah vers l'Egypte

Par Euronews

"Un premier groupe de personnes détentrices de passeports étrangers va traverser le terminal de Rafah vers l'Egypte mercredi", a indiqué à l'AFP un responsable des autorités en charge de ce poste-frontière avec Gaza, bombardée sans répit par Israël depuis le début de la guerre face au Hamas.

Ce responsable, qui parlait sous le couvert de l'anonymat, n'a pas donné plus de détails sur le nombre d'étrangers concernés ou le moment de leur traversée.

Selon les chancelleries étrangères, des ressortissants de 44 pays et de 28 agences, organisations ou ONG étrangères se trouvent dans la bande de Gaza, où 2,4 millions d'habitants doivent survivre sous les bombes, sans eau, sans électricité, sans téléphone ni internet mercredi et quasiment sans nourriture en raison du "siège complet" imposé par Israël après 16 années de blocus.

Mercredi matin, à Rafah, côté égyptien, les télévisions égyptiennes proches des services de renseignement montraient en direct une file d'ambulances entrant dans le terminal alors que 81 blessés palestiniens doivent être transférés mercredi dans des hôpitaux égyptiens, selon des responsables égyptiens et palestiniens.

Dans la bande de Gaza, tenue par le Hamas depuis 2007, plus de 8.500 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées dans des bombardements israéliens en représailles à l'attaque sanglante du Hamas perpétrée le 7 octobre en Israël (plus de 1.400 morts).

Un responsable médical de la ville égyptienne d'Al-Arich, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Rafah, a indiqué mardi à l'AFP, sous le couvert de l'anonymat, qu'un "hôpital de campagne de 1.300 mètres carrés a été monté à Cheikh Zoueid", à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Rafah.

Mardi, un photographe de l'AFP a vu plusieurs ambulances égyptiennes aux abords du terminal, tandis que des chars étaient visibles le long de la frontière.

A Washington mardi soir, le porte-parole du département d'Etat américain, Matthew Miller, avait fait état de "très bons progrès" sur la question du possible passage par Rafah des Américains et des binationaux bloqués à Gaza sous les bombes.