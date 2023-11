L'incroyable Trésor de San Gennaro s'ouvre aux personnes en situation de handicap

Le Trésor de San Gennaro, la plus imposante collection de pierres précieuses exposée à la cathédrale de Naples, est accessible aux personnes en situation de handicap. Comment le musée a-t-il ajusté ses installations pour répondre aux besoins de tous les visiteurs ?

Le Trésor de San Gennaro est l'une des collections les plus précieuses au monde, constitué de plus de 20 000 pièces accumulées au fil des siècles sous forme de cadeaux, dons, et offrandes votives. Ces trésors sont soigneusement conservés dans la Cathédrale de Naples depuis près de 500 ans.

Grâce à la suppression des barrières, des indications en braille et des vidéoguides en langue des signes, le musée offre aux personnes en situation de handicap la possibilité unique de profiter de ses merveilles.

Parmi les pièces les plus précieuses de la collection se trouve la mitre de l'évêque, une œuvre d'art ornée de près de 4 000 pierres précieuses et pesant 18 kilos. Grâce à une reproduction en 3D à taille réelle, chacun peut désormais admirer sa beauté de manière tactile.

"Pour nous, l'accès à l'art est synonyme d'autonomie, de liberté, et d'égalité. L'image tridimensionnelle de la mitre nous permet de vraiment comprendre ce que cela implique de découvrir cette mitre," explique Pietro Piscitelli, président de l'Union des non-voyants de Campanie en Italie.

Le musée a également pris des mesures novatrices pour permettre aux non-voyants de ressentir la richesse du trésor. Le collier de San Gennaro, par exemple, a été scanné et retranscrit sur un panneau en relief avec dix niveaux de gravure différents.

"Nous voulons faire sentir à un non-voyant à quel point la bague se détache de la grosse émeraude et des autres pierres précieuses. En dessous, nous avons les descriptions numérotées de tous les dons faits au saint, en langage standard et en braille. D'abord, je sens le contour de la pyxide, ce qui m'indique sa forme, c'est-à-dire la forme d'un calice avec un couvercle où l'on conserve les hosties. Ensuite, je peux sentir la dentelle que l'artiste a réalisée avec des pierres précieuses," explique Francesca Ummarino, directrice du Musée du Trésor de San Gennaro.

Un succès croissant grâce à l'accessibilité

Un travail continu de la part des conservateurs du Musée du Trésor de San Gennaro, notamment en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes souffrant de différents types de handicaps, a permis à ce musée de passer de 70 000 visiteurs il y a deux ans à 90 000 cette année.

Le Trésor de San Gennaro n’appartient ni à l'Église ni à l'État, mais il est la propriété du peuple de Naples, incarné par l'entité de la Députation de la Chapelle Royale, une ancienne institution fondée en 1601.

_"Nous sommes dans une institution qui a non seulement préservé le monument, le patrimoine, pendant 500 ans, mais qui l'a aussi enrichi. C'est le seul site au monde où Napoléon n'a rien pris, mais où il a fait des don_s," explique Riccardo Imperiali, un responsable à la Députation de la Chapelle Royale.

Le Trésor de San Gennaro est véritablement une richesse partagée par le peuple de Naples et le monde entier.