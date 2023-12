Schengen : la Roumanie et la Bulgarie vont bénéficier partiellement de la libre circulation

Vadim Ghirda/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Par Euronews avec AFP

La Roumanie et la Bulgarie ont annoncé avoir trouvé un accord avec l'Autriche pour bénéficier de la libre circulation dans l'espace Schengen au niveau maritime et aérien, la question des frontières terrestres étant reportée à plus tard.