L'odyssée culturelle et golfique de Rabat par Immy Barclay

Dans cet épisode de Golf Travel Tales, Immy Barclay se rend dans la ville lumière de Rabat, au Maroc. L'aventure d'Immy commence au Bahia Golf Beach de Bouznika, avec ses fairways à l'américaine et ses bunkers de sable caractéristiques, puis au magnifique Vichy Celestin Spa Hotel.

Au cours de sa visite, Immy découvre la kasbah historique des Oudayas. Nous nous arrêtons au Museum of Adornment et au Jardin andalou, qui nous offrent une vision de la richesse du passé culturel du Maroc.

En parcourant la rue des Consuls dans le quartier de la Médina, Immy découvre la fusion du charme historique et de l'artisanat moderne. À la tombée de la nuit, Immy émerge au cœur de la Médina et passe sa soirée à savourer la véritable cuisine marocaine au restaurant Zyrib, avec une vue imprenable sur la tour Hassan.

L'aventure se poursuit sur le parcours rouge de Robert Trent Jones au Royal Dar Salaam Golf Course, célèbre pour son trou emblématique appelé « raie manta » et qui accueille le Trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meryem.

Pour finir, Immy nous présente les différents parcours de golf du Maroc, avec une réflexion sur les difficultés remarquables qu'offrent les trois parcours du Royal Dar Es Salaam.