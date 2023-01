La loi sur la réduction de l'inflation a mis l'Europe sur les dents. Le continent craint que la loi promue par le président américain Joe Biden ne déclenche un exode industriel de l'autre côté de l'Atlantique, laissant usines et travailleurs sur le carreau.

Parmi ses dispositions, l'Inflation Reduction Act (IRA) prévoit jusqu'à 369 milliards de dollars (plus de 341 milliards d'euros) de crédits d'impôt, de remises directes et de subventions pour aider les entreprises à investir et à produire des technologies vertes, notamment des éoliennes, des panneaux solaires, des pompes à chaleur et des véhicules électriques.

Mais ces aides généreuses, qui seront distribuées au cours des dix prochaines années, ne seront disponibles que si ces produits sont majoritairement transformés et assemblés en Amérique du Nord, une exigence que l'Union européenne a dénoncée comme injuste et discriminatoire.

"Nous voulons être compétitifs sur la qualité, c'est important, nous ne voulons pas être compétitifs sur les subventions", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Depuis l'entrée en vigueur de l'IRA, plusieurs entreprises internationales ont annoncé de nouveaux plans d'investissement aux États-Unis, notamment la société coréenne Hanwha Qcellsa, qui a déclaré ce mois-ci qu'elle dépenserait 2,5 milliards de dollars pour fabriquer des composants de panneaux solaires en Géorgie.

Les entreprises européennes vont-elles suivre le mouvement et s'expatrier ?

Au Danemark, un des leaders mondiaux de l'énergie verte, la perspective est tangible - mais pas encore inévitable.

"Vu sous l'angle de la transition verte aux États-Unis, l'IRA est une initiative très positive", a déclaré à Euronews Jan Hylleberg, directeur général adjoint de Green Power Denmark, une association qui représente 1 500 entreprises danoises travaillant dans la chaîne de valeur de l'énergie verte.

"Bien sûr, il y a un risque de réaffectation des investissements vers les États-Unis", a-t-il ajouté. "Il n'y a aucun doute que la crainte est réelle, et surtout si nous n'agissons pas. Alors, les investissements iront vers les États-Unis."

Pour Jan Hylleberg, l'IRA est un "signal d'alarme" pour l'Europe qui exige une réponse basée sur un large "ensemble d'outils."

La Commission européenne devrait publier des contre-mesures plus détaillées dans les semaines à venir, telles que de nouvelles règles pour accélérer les aides d'État - ce que des pays comme le Danemark, la Suède, les Pays-Bas et l'Irlande craignent de déclencher une course aux subventions néfaste et une concurrence déloyale sur le marché unique.

"L'industrie verte européenne n'est pas une chose acquise. Nous devons nous en préoccuper", a déclaré M. Hylleberg. "Nous devons nous assurer que, si nous voulons des investissements, si nous voulons de l'emploi dans l'industrie verte renouvelable en Europe, nous devons nous en soucier, nous devons prendre de nouvelles initiatives pour nous assurer que nous aurons ces investissements."

Le Danemark a été un pionnier des énergies propres et a commencé à investir massivement dans le secteur des décennies avant ses collègues de l'UE. Aujourd'hui, le pays nordique accueille certains des plus grands promoteurs mondiaux d'éoliennes et de parcs éoliens en mer, tels que Vestas et Ørsted, offrant ainsi au bloc un avantage concurrentiel considérable.

Dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, les États-Unis ont l'intention de faire fonctionner 120 000 éoliennes d'ici 2030, un objectif auquel les entreprises danoises sont prêtes à contribuer.

Mais, comme l'a souligné M. Hylleberg, ce sont les technologies naissantes, comme l**'hydrogène vert**, qui risquent le plus d'être délocalisées, car elles ont une faible empreinte physique, ce qui facilite le transfert.

"L'hydrogène renouvelable est une industrie encore très jeune, une chaîne de valeur encore très jeune, et c'est pourquoi l'Europe doit veiller à ce que tous les investissements disponibles ne se déplacent pas vers les États-Unis, car l'Europe a besoin d'incitations nouvelles et fortes pour que la chaîne d'approvisionnement et l'infrastructure de l'hydrogène renouvelable s'établissent en Europe", a déclaré M. Hylleberg.

"Fondamentalement, nous avons besoin d'une nouvelle politique industrielle européenne. C'est aussi une partie de la réponse à la guerre en Ukraine. Ce n'est pas seulement une question concernant la loi sur la réduction de l'inflation et les États-Unis."