Chaque année, l'Union européenne injecte des milliards d'euros dans la recherche et l'innovation, mais les investisseurs privés peuvent-ils d'une certaine manière, bénéficier de ce soutien ?

Un outil européen peut leur être utile : il s'agit d'une plateforme en ligne qui crée des opportunités d'investissement dans la recherche et l'innovation financées par l'Union européenne.

L'essor de la télémédecine

À Dublin, nous découvrons une entreprise du secteur des technologies médicales soutenue par l'UE qui a intégré ce hub pour améliorer sa visibilité en vue de lever des fonds. Entreprise spécialisée dans la télémédecine, RedZinc permet aux soignants, grâce à son logiciel et à ses caméras portables, de se connecter à distance et en temps réel, avec des patients et d'autres professionnels de santé.

Sa technologie primée s'est révélée cruciale pendant la pandémie en permettant une meilleure prise en charge sans nécessairement se déplacer. La pandémie a représenté un tremplin pour l'activité de la société, admet son PDG et fondateur Donal Morris. "On a commencé avec des caméras portables pour les personnels paramédicaux et médicaux sur le terrain et aujourd'hui, on les a étendues aux services de réanimation et d'isolement lié au Covid," explique-t-il. "Il s'agit de délivrer le bon traitement au bon endroit et au bon moment pour que le patient y gagne," souligne-t-il.

Du côté des responsables des services de santé irlandais, on estime que ce dispositif révolutionne la manière dont les soins sont prodigués. "Cette technologie donne l'opportunité de faire évoluer les soins là où c'est nécessaire," juge Martin Curley, directeur de la transformation numérique et de l'innovation au sein du Health Service Executive (HSE), service public de la santé irlandais. "Un auxiliaire médical peut en temps réel, contacter un spécialiste des soins intensifs via un appel vidéo et ensemble, ils peuvent s'occuper du patient immédiatement," précise-t-il.

Horizon Results ¨Platform permet "une mise en relation avec des investisseurs"

L'entreprise a reçu deux millions d'euros dans le cadre du programme européen Horizon 2020. Plus récemment, grâce à une plateforme en ligne appelée Horizon Results Platform (HRP), elle a pu entrer en contact avec des investisseurs privés.

Pour son PDG Donal Morris, HRP "a eu beaucoup d'intérêt : tout d'abord, elle nous a permis de nous mettre en relation avec des investisseurs à travers l'Europe, mais surtout, de préparer notre entreprise pour les investisseurs et résultat : nous sommes aujourd'hui présents sur Spark Crowdfunding Platform. Ce qui nous aide à nous développer," se félicite-t-il.

Alors que la télémédecine est promise à un bel avenir, Donal Morris envisage déjà la suite : "La prochaine étape, c'est de développer notre entreprise. Plusieurs centaines d'hôpitaux universitaires européens ont interrompu leurs programmes d'enseignement en raison du coronavirus et notre mission aujourd'hui, c'est d'aider à rattraper ce retard," indique-t-il.

Le hub européen Horizon Results Platform HRP

"Un guichet unique pour toute une série d'opportunités"

En faisant la promotion de l'ensemble de la recherche et de l'innovation financées par l'Union, Horizon Results Platform a pour but de rapprocher les start-up les plus innovantes et les investisseurs privés en quête de nouvelles opportunités.

Nous avons interrogé à ce sujet, un gérant de fonds de capital-risque et professeur affilié à l'EDHEC, Cyril Demaria. Selon lui, la plateforme présente un grand intérêt : "Elle est formidable parce qu'elle représente une sorte de guichet unique qui me permet d'avoir accès à toute une série d'opportunités et ensuite, de faire ma sélection parmi elles," dit-il. "J'ai aussi une vision pan-européenne : ce que je n'ai pas habituellement depuis mon bureau," fait-il remarquer.

Cyril Demaria renchérit : "La plateforme est tournée vers les technologies, notamment les plus novatrices, elle est très pointue et unique. Elle nous permet de nous rendre compte que l'Europe est aux avant-postes de l'innovation et de voir de manière très approfondie ce qui se passe au cœur de la recherche technologique européenne," juge-t-il.

