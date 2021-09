L’intelligence artificielle et la technologie IBM POWER au service de la santé

QUELLE EST L'UTILITÉ DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR LES SERVICES DE SANTÉ ?

Nul ne sera surpris d’apprendre que le secteur de la santé fait partie des domaines les plus porteurs pour l’utilisation de l’intelligence artificielle. Bien sûr, il n’est pas question de demander à une entité pilotée par un logiciel à la conscience virtuelle de gérer nos services médicaux. Il s’agit plutôt d’exploiter un groupe de puissants systèmes informatiques, capables de traiter et d’analyser d’énormes quantités de données en un clin d’œil, puis d’en tirer des conclusions extrêmement élaborées, là où il faudrait à l’être humain plusieurs décennies pour parvenir au même résultat.

Grâce à ce type de systèmes, que les professionnels appellent désormais « l’intelligence artificielle », nous devrions bientôt pouvoir mettre au point des médicaments plus efficaces, renforcer la précision des diagnostics, créer de meilleurs équipements médicaux, améliorer le bien-être des patients et plus encore... Car l’intelligence artificielle est capable de traiter les données avec une efficacité que nous n’aurons jamais. En d’autres termes, c’est un fait : l’intelligence artificielle peut nous aider à trouver de bonnes réponses en peu de temps.

Et ce n’est pas une utopie. Ce que nous venons de décrire est bel et bien réalisable. Il s’agit simplement pour les entreprises du secteur de la santé de réunir la puissance informatique suffisante pour mener à bien ces opérations d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, qui monopolisent beaucoup de ressources. Mais nous avons une solution à leur proposer.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA SOLUTION IBM POWER ?

Impossible de mener des opérations de traitement des données avec l'intelligence artificielle sur une infrastructure informatique classique, notamment dans le secteur de la santé. Face aux gigantesques volumes de données à gérer, aux innombrables problèmes de cybersécurité à régler et aux milliers d’opérations numériques à réaliser chaque jour, il est indispensable de disposer d’une plateforme garantissant une haute disponibilité des systèmes et des applications, une sécurité de pointe, ainsi qu’une fiabilité maximale. Il vous faut donc une solution comme celle proposée par IBM POWER. Pourquoi ?

Commençons par le commencement. IBM Power Systems est une gamme de serveurs, qui s’appuient sur des microprocesseurs hautes performances baptisés POWER. Le nom n’a pas été choisi au hasard : les plateformes IBM Power Systems comptent parmi les systèmes informatiques les plus puissants au monde. C’est pourquoi certaines grandes entreprises les utilisent pour l’analyse des données, ainsi que pour des opérations d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique.

Sur le site Internet d’IBM, vous apprendrez que huit des 10 plus grandes chaînes de distribution, huit des 10 plus grands établissements bancaires et neuf des 10 plus grandes compagnies d’assurances ont équipé leurs infrastructures informatiques de la technologie POWER ; toutes des organisations et institutions sérieuses, qui ne peuvent pas risquer d’utiliser une plateforme modérément performante pour leurs opérations. Elles ont toutes choisi IBM Power Systems, car elles savent que cette solution est à la hauteur de leurs besoins.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, AUSSI SUR LE CLOUD

En outre, IBM et des distributeurs comme Comarch font passer un nouveau cap à la solution IBM Power Systems, en lui ajoutant le cloud. Résultat : des plateformes, telles que Comarch PowerCloud, qui permettent aux utilisateurs de la technologie IBM POWER Systems de migrer facilement leurs anciennes infrastructures informatiques sur le cloud. Mais ce n’est pas la seule et unique raison du succès croissant de ce produit. Il propose une tarification à l’usage ; un vrai plus, puisqu’il vous permet non seulement de mieux maîtriser vos dépenses, mais aussi de réduire vos coûts (jusqu’à 30 à 40 %, selon Comarch).

Nous pourrions continuer d’énumérer les avantages, mais allons à l’essentiel (tout du moins, dans le cadre de cet article) : les solutions de cloud qui utilisent la technologie IBM POWER, telles que Comarch PowerCloud, vous offrent la puissance informatique (plus que) suffisante pour commencer à utiliser l’intelligence artificielle et ainsi améliorer vos services médicaux, dès aujourd’hui.

Lisez notre livre électronique gratuit, pour en savoir plus sur les derniers produits et services informatiques qui utilisent la technologie POWER d’IBM, ainsi que leurs avantages dans le cadre des opérations d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique au service de l’innovation, dans le secteur de la santé : « Why Healthcare Needs AI and IBM POWER-driven Platforms » (Pourquoi la santé a besoin de plateformes dotées de l’intelligence artificielle et de la technologie IBM POWER).