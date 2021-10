Euronews Debates | La Santé de demain : et si on sortait de l’hôpital?

La crise sanitaire est un révélateur des lacunes actuelles de nos systèmes de santé : carences du secteur hospitalier, inégalités d’accès aux soins, comptent parmi les défis actuels. Pour de nombreux gouvernements, il est temps de repenser ces systèmes pour les rendre plus accessibles, résilients, et centrés sur le patient.

La pénurie de personnel soignant, le manque de temps des médecins, sont une réalité pour une population croissante qui vit de plus en plus longtemps. L’augmentation du nombre de maladies chroniques est également un facteur qui contribue au déséquilibre entre l’offre et la demande en santé.

Penser en dehors de l’hôpital, à travers une approche décentralisée et connectée, semble aujourd’hui indispensable pour améliorer l’accès aux soins et prendre en compte les besoins des 447 millions d’européens qui sont de potentiels patients.

La création en 2020 du programme UE pour la Santé par la Commission Européenne, montre que ce secteur est une priorité pour l’Europe. Une enveloppe de 5,3 milliards d’euros permettra de renforcer les systèmes de santé, notamment grâce aux outils et aux ressources numériques.

Comment la technologie peut transformer les soins de santé et répondre aux besoins des patients ?

Les innovations numériques et technologiques constituent un potentiel considérable dans cette démarche complexe. La téléconsultation, le télémonitoring, le développement des dossiers médicaux partagés, transforment déjà le paysage de la santé pour répondre par exemple, aux besoins des personnes vivant en zones rurales, et à une population âgée qui ne peut pas toujours se déplacer.

Alors, à quoi ressemble l’hôpital du futur pour les différents acteurs du secteur de la santé ? Quelles sont les technologies les plus prometteuses et accessibles ? La collecte massive de données, les plateformes ouvertes, l'intelligence artificielle, les objets connectés, peuvent-ils permettre de détecter des problèmes médicaux plus tôt, et de sauver des vies ?

Dans la construction de ces nouveaux systèmes de santé connectés, il est important de créer un lien de confiance avec les patients, qui souhaitent être davantage impliqués dans la prise en charge de leur santé – selon le Forum Européen des Patients.

HealthTech : quelles opportunités et défis pour les entreprises de pointe européennes ?

Selon France Biotech, d’ici 2030, la HealthTech (entreprises innovantes du secteur de la santé) pourrait générer un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et créer 130 000 emplois sur le territoire français. Au niveau européen, quelles sont les opportunités économiques pour les entreprises de pointe ? Et quels peuvent être les bénéfices pour les patients, comme pour les professionnels de la santé ?

Il ne s’agit pas seulement de technologie, mais aussi des défis posés par les innovations qui modifient l’organisation des systèmes de soins dans le but de les améliorer. Quelles actions seront mises en place au niveau européen pour accompagner cette transformation ?

Euronews rassemble un panel d’experts pour répondre à ces questions et présenter les vraies solutions qui amélioreront la vie et le bien-être de tous les européens.

Rejoignez-nous ici le mardi 12 octobre à 15h00 CET pour un débat en direct.

Posez-vos questions à nos intervenants en utilisant le questionnaire ci-dessous.

Notre panel d'experts

Sandra Gallina Euronews

Sandra Gallina a rejoint la Commission Européenne en 1988. Elle a travaillé à la Direction Générale des Impôts et des Douanes (DG TAXUD), puis, entre 2014 et 2018, elle a été directrice de la DG TRADE Direction D «Développement Durable ; Accords de partenariat économique Afrique, Caraïbes et Pacifique ; Agroalimentaire ; et Pêche». Sandra Gallina a été également négociatrice en chef de l'UE pour l’accord de libre-échange UE-MERCOSUR.

Entre 2018 et 2020, elle a été directrice générale adjointe de la DG COMMERCE, avant de rejoindre la DG SANTE pour laquelle elle occupe aujourd’hui le poste de Directrice Générale.

David Corcos Euronews

David Corcos est diplômé de l’Université Paris-Dauphine, d’un Master en Stratégie à L‘ESSEC, et d’un MBA à la London Business School. Après des débuts dans les fusions-acquisitions à New York puis au sein d’une start-up spécialisée dans les multimédias, il intègre l’entreprise CERNER, spécialisée dans l’informatique de santé, dans laquelle il évoluera pendant 10 ans, tout d’abord dans des fonctions commerciales puis en tant que Président de Cerner France, et Président de la Région France, Benelux, Suède.

En 2016, il devient Président de Philips France, avec pour objectif de continuer la croissance du groupe en France, notamment grâce aux innovations dans les produits et services de santé. Il est convaincu que le capital confiance de Philips et ses importants investissements en recherche et développement sont des atouts pour accompagner la transformation de notre système de santé vers plus d’efficience, et vers une médecine prédictive, préventive et personnalisée.

Giovanni Nisato Euronews

Scientifique de formation (doctorat en physique à l'Université de Strasbourg), Giovanni Nisato est aujourd’hui consultant en innovation et gestion de projets dans le domaine de la santé digitale pour des groupes biopharmaceutiques, des réseaux d’innovation, et des start-ups. Il est aussi co-fondateur de l’association Health Hacking Lab à Bâle en Suisse.

Giovanni est également professeur affilié au Mastère Spécialisé en Management des Entreprises de Biotechnologies et Pharmacie pour l’École de Management de Grenoble. Il est passionné par l’innovation centrée sur l’être humain, et notamment par le rôle que les citoyens-patients peuvent jouer dans la santé digitale. Il est membre des administrateurs de FH Europe, groupement d'associations européennes pour les hypercholestérolémies familiales (HF). FH Europe est un membre associé au Forum Européen des Patients (EPF).

Serge Rombi Euronews

Serge Rombi est l’un des rédacteurs en chefs d’Euronews. Il dirige aujourd’hui le département qui conçoit et produit les contenus sponsorisés.

Au sein de la chaîne, il a lui-même réalisé et présenté plus de 200 magazines TV et interviews dans le monde entier, principalement sur des thématiques économie et business. Parmi les productions qu’il a lancé : Business Planet, véritable «tour d’Europe des Success Stories dans les PME» et l’un des programmes phare de la chaine pendant 8 ans.

Outre ses activités au sein de la rédaction, il intervient régulièrement comme animateur et modérateur sur des évènements ou débats dont la chaîne est partenaire.