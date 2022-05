La pandémie de Covid-19 a donné lieu à des avancées spectaculaires dans la technologie des vaccins. Mais elle a également mis en évidence l'importance du partage d’informations.

L'échange et l'accès à des informations cliniques peuvent être déterminants pour assurer les soins nécessaires aux patients. Aussi, la numérisation et le partage des données sont devenus des outils essentiels pour les systèmes de santé publique.

C'est la direction que prend l'Union européenne. Elle vient de lancer l'Espace européen des données de santé qui sera déployé au cours des prochaines années. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Le début de l'ère de la santé numérique européenne

C’est une base de données interconnectée qui vise à faciliter l'accès aux informations sur la santé des patients et à assurer la continuité de leurs soins, même lorsqu'ils voyagent dans un autre pays européen.

L'échange d’informations est au cœur de l'Espace européen des données de santé et est régi par les législations nationales et européennes existantes.

Cet espace de données partagées permettra une prise en charge plus efficace des patients et une meilleure capacité de diagnostic. Il aidera également la recherche scientifique et les entreprises européennes à développer des traitements, des dispositifs et des services de santé sur mesure.

Enfin, le partage des données permettra d'élaborer des politiques de santé plus efficaces.

Sur la base de la directive existante sur les soins de santé transfrontaliers, les États membres collaborent par l'intermédiaire d'un réseau de volontaires réunissant les autorités nationales responsables de la santé en ligne. La Commission a mis en place l'infrastructure MyHealth@EU pour faciliter l'échange transfrontalier de données sur la santé.

L'exemple du Portugal

Au cours des deux dernières années, la numérisation des systèmes de santé s'est accélérée dans plusieurs pays de l'Union européenne.

Dans ce domaine, le Portugal fait figure de leader. Le ministère portugais de la Santé a chargé une autorité informatique de mener à bien la transition numérique.

"Avec les données numériques, ce que nous voulons, c'est que les données collectées servent à l'ensemble du système, générant ainsi de l'information qui alimente ce dispositif. Cela se produit à différents niveaux au Portugal ; aujourd'hui, nous disposons de données cliniques provenant d'informations médicales liées à chaque usager," explique Luis Filipe Goes Pinheiro, président du conseil d'administration des SPMS.

Luis Filipe Goes Pinheiro, Président du Conseil d'administration, SPMS euronews

Le Portugal a quasiment abandonné les ordonnances papier. Désormais, environ 98 % des hôpitaux du pays fournissent des ordonnances numériques.

Les dossiers médicaux sont enregistrés en ligne. Les patients peuvent accéder à leurs informations de santé via un site web et une application pour smartphone où ils peuvent également bénéficier de téléconsultations avec un médecin.

La même application permet aussi aux patients de joindre le centre de contact du ministère pour des questions d'ordre général. En plus du portugais, les réponses peuvent aussi être données en anglais et en langue des signes. Depuis le début de l'année, plus de 4,5 millions de Portugais ont déjà contacté le service.

L'intelligence artificielle utilise également le partage de données pour aider les professionnels de santé dans des opérations telles que le triage des patients et la prescription de traitements.

"Nous aidons aussi bien les médecins que les utilisateurs dans la prise de décision par rapport aux pathologies qu'ils peuvent avoir et qui peuvent être plus facilement détectées grâce à ces mécanismes d'intelligence artificielle," raconte Pedro Marques, coordinateur de la gestion des données des SPMS.

Pedro Marques, coordinateur de la gestion des données chez SPMS. euronews

Les progrès de l'Allemagne en matière de santé numérique

En Allemagne, la santé numérique a réalisé d'importants progrès grâce à un système d'applications appelé DiGA (applications de santé numérique).

Dans un cabinet médical de Bottrop, dans le nord-ouest du pays, les médecins prescrivent à leurs patients, des applications comme ils le feraient avec des médicaments.

Les utilisateurs peuvent les télécharger sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Le coût de l'application est même remboursé par la sécurité sociale allemande.

Ces applications couvrent des maladies et problèmes de santé allant du cancer aux maladies cardiovasculaires, en passant par les migraines chroniques et la dépression.

"Il y a des exemples concrets d’utilisation de ces applications comme pour les migraines, la perte de poids ou les acouphènes, on peut bénéficier d'un soutien en dehors du cabinet du praticien. On peut recevoir de la documentation, mais aussi de l'aide lorsque le problème de santé s'aggrave afin que le patient ne soit pas laissé seul," nous explique Sami Gaber, médecin au centre médical Gaber.

La création d'un espace européen des données de santé marque une révolution dans le domaine de la médecine et ouvre une nouvelle ère de coopération. Les pays membres de l'Union travaillent à présent sur des règles communes pour s'assurer que ces données sont partagées en toute sécurité.