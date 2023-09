Alors qu'une réforme de la législation pharmaceutique de l'UE est annoncée, la directrice générale de la fondation belge KickCancer espère une amélioration dans l'accès des enfants atteints de cancer aux nouveaux médicaments mis au point pour les adultes.

La fondation KickCancer plaide en faveur de la poursuite de la recherche et des investissements dans la lutte contre les cancers pédiatriques. Alors que la Commission européenne a proposé une réforme de la législation pharmaceutique de l'UE qui notamment, vise à améliorer l'accès des enfants aux nouveaux médicaments contre ces maladies et d'autres affections pédiatriques, sa directrice générale Delphine Heenen nous explique pourquoi l'accès des enfants aux produits pharmaceutiques contre le cancer reste insuffisants dans l'Union européenne et quelles sont les solutions possibles.

"L'un des aspects que nous espérons résoudre avec la réforme de la législation pharmaceutique de l'UE"

"Les mécanismes du cancer chez l'enfant diffèrent de ceux du cancer chez l'adulte," explique Delphine Heenen, fondatrice et directrice générale de KickCancer. "Cependant, certains types de cancer chez l'adulte ont un mécanisme d'action qui peut être similaire à celui que l'on trouve chez l'enfant, mais les médicaments mis au point pour les adultes ne bénéficieront pas aux enfants," indique-t-elle. "C'est l'un des aspects que nous espérons résoudre avec la réforme actuelle de la stratégie dans la législation pharmaceutique de l'Union européenne," souligne-t-elle.

"Pour qu'un plus grand nombre d'entre eux puissent être guéris et aient moins d'effets secondaires"

"Nous espérons vraiment que, chaque fois qu'un nouveau médicament est développé pour les cancers de l'adulte, nous vérifions qu'il ne peut pas aider les jeunes patients atteints de cancer et que, même si le nom de la maladie est différent, nous menions les bons essais cliniques pour nous assurer que les enfants bénéficieront de ces nouveaux médicaments," insiste Delphine Heenen.

"Il s'agit de faire en sorte qu'un plus grand nombre d'entre eux puissent être guéris, mais aussi qu'ils bénéficient du fait que les nouveaux traitements développés contre le cancer leur permettent d'avoir de traitements plus ciblés et qu'ils souffrent moins d'effets secondaires à long terme après leur traitement," espère-t-elle.