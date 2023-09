Les sports de combat, un business qui frappe fort grâce au digital

Par Guy Shone & Ryan Capperauld

Les sports de combat sont devenus un phénomène mondial, en particulier le MMA, et la technologie change la façon dont les fans peuvent s'impliquer et suivre les exploits de leurs champions.

Le business des sports de combat est en plein essor, porté par des technologies qui révolutionnent la manière dont les fans à travers le monde suivent les exploits de leurs champions.

Deux immenses entreprises de médias spécialisées dans les arts martiaux dominent ce secteur. L'organisation américaine UFC et ONE Championship valent chacun, plus d'un milliard de dollars selon les chiffres récents de leur capitalisation boursière.

Des acteurs pesant plusieurs milliards de dollars

UFC de Dana White, basée à Las Vegas, affiche une capitalisation de 10 milliards de dollars tandis que ONE Championship de Chatri Sityodtong est évalué à 1,4 milliard de dollars. Mais cette explosion de popularité s'étend à d'autres marques comme Bellator et la Professional Fighters League. Et la plus grande compétition que se livrent les marques porte désormais sur la manière dont nous regardons le contenu. Les services de streaming et les plateformes des médias sociaux sont devenus l'arène de combat où se joue l'avenir de l'industrie.

Chatri Sityodtong, PDG de ONE Championship et praticien d'arts martiaux ONE Championship

D'après les estimations d'InsideSport, 300 millions de personnes se considèrent aujourd'hui, comme fans de ce nouveau sport appelé Mixed Martial Arts, l'engouement étant au plus haut dans certains pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, Singapour et la Chine. Et ils sont de plus en plus nombreux à s'essayer eux-mêmes à ce sport.

L'an dernier, rien qu'aux États-Unis, le marché des salles et clubs d'arts martiaux a atteint selon Statista, une valeur estimée à 9 milliards de dollars.

"Du contenu de taille réduite, en direct"

Chatri Sityodtong est le président du conseil et PDG de ONE Championship. Nous avons évoqué avec lui, la croissance, la concurrence et la manière dont, selon lui, la technologie contribue à faire des grandes marques de sport, des actifs à l'épreuve de la récession.

"Sur un smartphone, là où se trouvent les milléniaux et la génération Z, sur TikTok, Instagram, Facebook, etc., vous ne voyez pas la balle de tennis, ni le ballon de basket, ni la balle de ping-pong, ni le ballon de foot, ni une course de F1 : c'est trop long ou alors, vous ne pouvez tout simplement pas voir la balle ; mais vous pouvez voir un genou en l'air, un coup de pied à la tête qui met K.O." assure Chatri Sityodtong.

"Du contenu de taille réduite, en direct : c'est cela, les sports de combat avec leurs trois rounds et ensuite, on passe au prochain combat," estime-t-il. "Vous pouvez choisir les concurrents que vous voulez regarder et c'est très court, il n'est pas nécessaire d'y consacrer trois, quatre ou huit heures de votre temps, vous pouvez littéralement consommer le contenu, l'apprécier et le comprendre et c'est très facile à utiliser," affirme-t-il.

"Il y a cinq mille organisations sportives dans le monde, mais ONE Championship fait partie des dix plus grandes car il nous est possible d'atteindre une certaine échelle et de susciter la ferveur dans le monde entier," poursuit son PDG. "Il y a quelques mois, lors d'un seul événement, nous étions numéro un sur Twitter aux États-Unis et dans le monde entier ; au même moment, ce week-end-là, nous étions numéro un sur DouYin ou sur Sina Weibo, les plus importants réseaux sociaux chinois, or il s'agit de langues et de cultures différentes et pourtant, en un week-end, nous sommes parvenus à enflammer les deux pays, l'un de 1,4 milliard d'habitants et l'autre de 350 millions d'habitants," se félicite-t-il.

Pour Chatri Sityodtong, les sports de combat sont des contenus simples à consommer sur smartphone Euronews

"C'est le pouvoir du digital, c'est le pouvoir du sport : c'est l'un des avantages de ONE et la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui, la plus grande organisation de sports de combat au monde en termes d'audience et d'engagement selon l'agence de notation Nielsen," déclare Chatri Sityodtong qui ajoute : "C'est grâce aux bonnes valeurs transmises, grâce à nos héros qui inspirent le monde avec leur parcours. Ce sont des valeurs d'intégrité, d'humilité, d'honneur, de respect, de courage, de discipline et de compassion qui sont les valeurs fondamentales des arts martiaux et je pense que cette philosophie qui fait de ONE, le foyer des arts martiaux, trouve un écho dans le monde entier."

"Le MMA ne peut que prendre de l'ampleur au Qatar"

Mais alors que l'on compte de plus en plus de pratiquants de sports comme le ju-jitsu, la boxe ou la boxe thaï, comment les petites entreprises parviennent-elles à tirer leur épingle du jeu ?

Au Qatar, par exemple, des experts en arts martiaux sont en train de créer une entreprise autour de leur passion commune.

Le Qatar MMA à Doha est l'un des plus grands centres dédiés à ce sport dans la région. Depuis dix ans, cette discipline a connu un essor fulgurant avec d'innombrables fans dans le monde entier et sur place également.

"Généralement, il y a énormément d'activité [dans cette salle]," précise Samuel Carneiro, entraîneur au sein de Qatar MMA. "On donne de nombreux cours de ju-jitsu, de boxe thaï, de MMA et pour les enfants, des séances de boxe thaï et ju-jitsu ; dans cette salle, on a organisé des compétitions amateurs avec toutes les protections qu'il faut," décrit-il.

Samuel Carneiro, entraîneur au sein de Qatar MMA Euronews

"J'ai eu quelques-uns de mes élèves qui ont combattu [sur place] également, ils ont 18 ans, ils viennent combattre et tous leurs amis de l'école et parfois, leurs professeurs viennent les voir, ces personnes aiment venir voir leurs amis combattre et gagner et cela attire de plus en plus de monde," constate-t-il. "Je pense que le MMA ne peut que prendre de l'ampleur, en particulier au Moyen-Orient, puisque c'est un nouveau sport, un peu comme au Brésil ou aux États-Unis au début ; on le pratique ici aujourd'hui, mais il doit d'abord se développer à partir d'un lieu," indique le coach.

Des élèves pratiquant les arts martiaux au sein de Qatar MMA Euronews

Combats en streaming : "Une multiplication des offres groupées"

Mais quel est l'avenir du MMA ? Peut-il se hisser au niveau des sports les plus influents de la planète ?

Nous avons posé la question à Ron Westfall du Futurum Group. Selon lui, le streaming pourrait être la clé de l'expansion de la popularité de sports comme celui-ci dans le monde.

"Ce que nous anticipons, c'est une amplification des regroupements aux États-Unis," annonce-t-il. "Déjà la moitié des nouveaux abonnés aux plateformes de streaming souscrivent à des offres groupées et il est clair que l'un des exemples les plus frappants, c'est l'offre Disney-ESPN," souligne-t-il.

"Je pense donc que cela va se multiplier et que nous verrons de plus en plus d'offres groupées incluant certainement des sports qui ne seront pas seulement, par exemple, des sports américains, mais certainement des sports internationaux," suggère-t-il.