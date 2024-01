Plus d'un tiers des adolescents de l'Union européenne ont déclaré avoir une consommation épisodique importante d'alcool, soit deux fois plus que les adultes. Il s'agit d'un problème majeur dans un pays en particulier.

Dans la plupart des pays européens, le taux de consommation excessive d'alcool chez les adolescents (âgés de 15 à 16 ans) est considérablement plus élevé que chez les adultes.

En 2019, en moyenne, plus d'un tiers (37,4 %) des adolescents de l'UE ont affirmé avoir consommé de l'alcool de manière épisodique au moins une fois au cours des 30 derniers jours, alors que ce taux était inférieur à un sur cinq (18,7 %) chez les adultes. Les adolescents gros buveurs sont donc deux fois plus nombreux que les adultes.

La forte consommation épisodique d'alcool chez les adolescents, définie comme le fait de boire cinq verres ou plus en une seule occasion, variait de 8 % en Islande à 59 % au Danemark, en 2019.

Quatre pays nordiques ont déclaré les taux les plus bas, mais le Danemark était en tête.

Quatre pays nordiques - l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande - ont enregistré le taux le plus bas de consommation excessive d'alcool chez les 15-16 ans. Cependant, un autre pays nordique, le Danemark, avait le taux le plus élevé de buveurs excessifs.

Cela pourrait être lié à la réglementation. Au Danemark, les adolescents ont accès à l'alcool plus tôt que dans les autres pays nordiques, et les politiques de contrôle de l'alcool sont également moins strictes, selon le rapport de l'OCDE intitulé "L'état de santé dans le cycle de l'UE, 2022".

L'âge légal pour acheter de la bière et du vin au Danemark est plus bas, à 16 ans contre 18 ans, bien qu'il soit désormais prévu de restreindre la vente de boissons contenant plus de 6 % d'alcool aux jeunes de 16 à 18 ans.

Le taux de consommation excessive d'alcool n'est inférieur à 25 % que dans cinq pays, les quatre pays nordiques et le Portugal.

Outre le Danemark, il était également supérieur à 45 % dans quatre pays. Il s'agit de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Slovaquie et de la Croatie.

Les adolescents de France et d'Espagne (34 % chacun) et d'Italie (35 %) présentaient des taux de consommation excessive d'alcool inférieurs à la moyenne de l'UE.

Consommation excessive d'alcool : comparaison entre les adolescents et les adultes

Les taux de forte consommation épisodique d'alcool étaient plus élevés chez les adolescents que chez les adultes dans presque tous les pays d'Europe, à l'exception de l'Islande et de la Norvège.

La différence varie considérablement, allant de -16 points de pourcentage (pp) en Islande à 35 points de pourcentage en Slovaquie, alors qu'elle est de 19 points de pourcentage dans l'UE.

Seules l'Islande et la Norvège affichent des chiffres négatifs, ce qui indique que la consommation excessive d'alcool est plus élevée chez les adultes que chez les 15-16 ans.

La Slovaquie est suivie par l'Autriche (33 %), l'Italie (31 %) et la Bulgarie (29 %).

Le rapport entre le nombre de buveurs excessifs chez les adolescents et les adultes est également un indicateur très utile pour comparer ces groupes d'âge.

L'Italie, l'Espagne et la Grèce sont des exceptions.

Le ratio était de 2 dans l'UE, ce qui montre que la consommation excessive d'alcool chez les adolescents est deux fois plus élevée que chez les adultes. L'Italie (8,8), l'Espagne (5,7) et la Grèce (5,3) ont enregistré les ratios les plus élevés, ce qui les rend atypiques. Ce ratio était de 1,6 en France, un autre pays méditerranéen.

Le rapport entre le nombre de buveurs excessifs chez les adolescents et les adultes était également supérieur à 3 en Slovaquie, en Bulgarie, en Autriche et en Hongrie.

La différence était plus faible dans les pays nordiques

Outre l'Islande et la Norvège, où la consommation excessive d'alcool est plus élevée chez les adultes, la Suède (1,1) et le Danemark (1,6) affichent des ratios inférieurs pour cet indicateur.

Dans tous les pays, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de déclarer une forte consommation épisodique d'alcool. En 2019, en moyenne dans l'UE, 26,6 % des hommes ont déclaré une forte consommation épisodique d'alcool au moins une fois par mois, contre 11,4 % des femmes.

Le sexe diffère largement chez les adultes, mais pas chez les adolescents

Ce n'est toutefois pas le cas chez les adolescents. Dans l'UE, le taux de forte consommation épisodique d'alcool chez les adolescents était de 38,1 % chez les garçons et de 36,8 % chez les filles.

Les garçons ont déclaré des taux de forte consommation d'alcool supérieurs à ceux des filles dans 17 pays, tandis que les filles présentaient des taux supérieurs à ceux des garçons dans 13 pays.

Les études suggèrent que la différence entre les sexes chez les adultes peut être liée à des attentes culturelles différentes et refléter les rôles traditionnels des hommes et des femmes. Elle peut également être associée à l'écart entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et à des revenus plus faibles.

Apparemment, ces variables ne s'appliquent pas aux adolescents. L'évolution de l'identité sexuelle pourrait être un facteur explicatif, car la masculinité est moins liée à la consommation excessive d'alcool que par le passé, comme le montre une étude réalisée en 2019 par Jukka Törrönen, de l'Université de Stockholm, et ses collègues.

L'état d'ébriété est en baisse mais reste élevée dans certains pays

L'ivresse est un autre indicateur qui révèle la quantité d'alcool consommée par les adolescents.

En 2018, la proportion d'ivresses répétées chez les jeunes de 15 ans allait de 7 % en Irlande à 42 % au Danemark. Elle s'élevait à 22 % dans l'UE.

En Angleterre, plus d'un quart (27 %) des jeunes de 15 ans ont connu des ivresses répétées, c'est-à-dire au moins deux fois dans leur vie.

La proportion de jeunes de 15 ans ayant connu des ivresses répétées a diminué dans la plupart des pays de l'UE au cours des deux dernières décennies.

Elle est passée en moyenne de 41 % à 24 % chez les garçons et de 29 % à 20 % chez les filles entre 1998 et 2018.

Bien qu'il soit en baisse, il était encore supérieur à 30 % dans plusieurs pays en 2018.

Raisons possibles de la baisse des taux de consommation d'alcool chez les jeunes

Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer la baisse des taux de consommation d'alcool chez les jeunes.

La technologie, les normes sociales, les relations familiales et l'identité sexuelle, ainsi que les tendances en matière de santé, de condition physique, de bien-être et de mode de vie peuvent expliquer cette tendance à la baisse, selon le chapitre "Tendances et modes de consommation d'alcool" du rapport de l'OCDE intitulé "Prévenir l'usage nocif de l'alcool", rédigé par Sabine Vuik et Jane Cheatley.

Elles suggèrent que :

étant donné qu'aujourd'hui les jeunes échangent principalement des communications de manière virtuelle (par exemple via les smartphones et les médias sociaux), les occasions de boire peuvent être moins nombreuses.

les jeunes peuvent souhaiter contrôler leur consommation d'alcool afin d'éviter la diffusion publique d'images peu recommandables de consommation extrême d'alcool par le biais des médias et des réseaux sociaux.

La pression des pairs pour boire est moins forte.

La consommation d'alcool pendant l'enfance permet-elle de prédire les habitudes de consommation futures ?

Oui, c'est le cas. Selon l'OCDE, plusieurs études ont montré que la consommation d'alcool à un âge précoce est associée à la consommation d'alcool plus tard dans la vie. En utilisant des données longitudinales des États-Unis, l'analyse de l'OCDE démontre que la consommation d'alcool pendant l'adolescence (entre 15 et 18 ans) permet de prédire la consommation future d'alcool. L'effet est encore plus marqué chez les femmes.

Effets néfastes et risques

Le rapport de l'OCDE suggère que la forte consommation épisodique d'alcool chez les adolescents est liée à une série de dommages aigus liés à l'alcool. Il s'agit notamment d'évanouissements et de blessures, d'accidents de voiture ou d'un risque accru d'infections sexuellement transmissibles.

La consommation d'alcool à l'adolescence est également associée à de mauvais résultats scolaires, notamment à des brimades et à l'exclusion sociale.