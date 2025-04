La génération Z : licenciés peu de temps après être embauchés. Pourquoi ?

PUBLICITÉ

La génération Z commence à entrer sur le marché du travail sans y être totalement préparée.

Alors que de nombreux jeunes diplômés se plaignent de leur intégration dans le monde du travail, les employeurs hésitent de plus en plus à les embaucher, selon un rapport récent de la plateforme de conseil en éducation et en carrière Intelligent.

Le rapport, qui s'appuie sur une enquête menée auprès de près de 1 000 responsables de recrutement, révèle qu'un employeur sur six hésite à embaucher des travailleurs de la génération Z, principalement en raison de leur réputation de se croire en droit de commettre l'erreur et de se vexer facilement.

En outre, plus de la moitié des employeurs ont déclaré que cette génération, qui correspond aux personnes nées entre 1997 et le début des années 2010, manque d'une solide éthique de travail, a du mal à communiquer, ne gère pas bien le feedback et n'est généralement pas préparée aux exigences du monde du travail.

Holly Schroth, maître de conférences à la Haas School of Business de l'université de Californie à Berkeley, a expliqué que l'accent mis par la génération Z sur les activités extrascolaires pour renforcer leur compétitivité à l'université plutôt que sur l'acquisition d'une expérience professionnelle a conduit à des "attentes irréalistes" sur le lieu de travail et sur la manière de traiter avec leurs patrons.

"Ils [la génération Z] ne connaissent pas les compétences de base pour l'interaction sociale avec les clients et les collègues, ni l'étiquette sur le lieu de travail", a déclaré Mme Schroth à Euronews Next dans un courriel.

Elle a ajouté : "Par conséquent, il incombe à l'entreprise d'intégrer correctement le nouvel employé et de lui donner une formation complète. En outre, le patron doit agir en tant que coach et manager".

Pourquoi tant d'entreprises licencient-elles des employés de la génération Z ?

Environ six entreprises sur dix interrogées dans le cadre de l'enquête ont déclaré avoir licencié un jeune diplômé universitaire qu'elles avaient embauché la même année.

Parmi les raisons invoquées pour justifier ces décisions figurent notamment le manque de motivation des employés, le manque de professionnalisme et les mauvaises compétences en matière de communication.

"De nombreux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur peuvent éprouver des difficultés à entrer sur le marché du travail pour la première fois, car cela peut représenter un énorme contraste par rapport à ce à quoi ils sont habitués tout au long de leur parcours éducatif. Ils ne sont souvent pas préparés à un environnement moins structuré, à la dynamique culturelle du lieu de travail et à l'attente d'un travail autonome", a déclaré Huy Nguyen, conseiller principal d'Intelligent en matière d'éducation et de développement de carrière, dans un communiqué.

"Même s'ils ont acquis des connaissances théoriques à l'université, il leur manque souvent l'expérience pratique du monde réel et les compétences non techniques nécessaires pour réussir dans l'environnement de travail", a-t-il ajouté.

Les responsables du recrutement interrogés ont également indiqué que certains travailleurs de la génération Z avaient du mal à gérer leur charge de travail, étaient souvent en retard et ne s'habillaient pas ou ne s'exprimaient pas de manière appropriée.

Un rapport distinct datant d'avril a révélé que les travailleurs de la génération Z étaient trop dépendants du soutien de leurs parents pendant leur recherche d'emploi.

Selon l'enquête menée par ResumeTemplates, à laquelle ont répondu près de 1 500 jeunes chercheurs d'emploi, 70 % d'entre eux ont admis avoir demandé de l'aide à leurs parents pendant le processus de recherche d'emploi.

Vingt-cinq pour cent ont même amené leurs parents à des entretiens, tandis que beaucoup d'autres ont demandé à leurs parents de soumettre des demandes d'emploi et de rédiger des CV pour eux.

PUBLICITÉ

Comment obtenir un emploi en tant que jeune diplômé ?

Pour augmenter leurs chances d'être embauchés, les employeurs soulignent que les principales qualités qu'ils recherchent sont l'esprit d'initiative et une attitude positive.

Les managers ont également accordé de l'importance à l'expérience du monde réel, que ce soit par le biais de stages ou d'emplois, et, dans une moindre mesure, à une présence appropriée sur les médias sociaux et à l'absence de discussions politiques.

"Les jeunes diplômés qui commencent leur premier emploi devraient faire preuve de professionnalisme, non pas en se conformant à des normes dépassées, mais en étant respectueux et engagés dans leur travail", a déclaré M. Nguyen.

M. Schroth a ajouté que même si les employeurs hésitent actuellement à embaucher des membres de la génération Z en raison d'un taux de licenciement plus élevé et de difficultés à les intégrer dans la population active, ils représentent tout de même plus de 25 % de la main-d'œuvre.

PUBLICITÉ

"Par conséquent, les entreprises doivent consacrer plus d'argent et de temps à la formation et leurs membres de la génération Z prospéreront", conclut-elle.