Par Euronews Travel

Un "giga projet" de 57 milliards d'euros transforme la ville historique mitoyenne la capitale saoudienne.

Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour visiter Diriyah, en Arabie Saoudite. À seulement 15 minutes du cœur de Riyad, Diriyah est surtout connue pour son site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, At-Turaif, considéré comme le berceau de la nation. Un lieu au cœur d'un vaste projet de développement.

Avec l'ouverture de la destination de restauration Bujairi Terrace en décembre 2022 et une multitude de nouveaux hôtels, la ville pittoresque en briques crues se réinvente. Le "giga-projet" de 57 milliards d'euros fait partie du plan directeur du tourisme saoudien visant à attirer plus de 100 millions de visiteurs par an d'ici 2030.

Diriyah espère attirer 27 millions de visiteurs

Diriyah vise haut. L'objectif de la ville est d'attirer 27 millions de visiteurs et de créer 55 000 nouveaux emplois permanents, ce qui ajouterait environ 6,5 milliards d'euros au PIB du pays.

"Cela semble monumental", déclare Kiran Haslam, directeur du marketing chez Diriyah Company, la société à l'origine du développement. "Mais si vous le décomposez en ce que nous faisons, c'est une ville. C'est tout ce que vous attendez d'une ville."

Jusqu'à présent, le plan fonctionne. "38 hôtels ont déjà signé avec nous", déclare Haslam au Arabian Travel Market 2023 à Dubaï. Ensuite, ils ont leurs vues sur les musées, les galeries d'art, les centres scientifiques, la nourriture et les boissons, la vente au détail. "C'est donc tout ce à quoi vous vous attendriez si vous deviez créer une ville sur une toile vierge."

L'objectif de la ville est d'attirer 27 millions de visiteurs et de créer 55 000 nouveaux emplois permanents Canva

Diriyah, berceau de l'Arabie Saoudite

Ancrée dans l'histoire, Diriyah a été le lieu de fondation du premier État saoudien en 1727. C'est également le siège ancestral de la maison d'Al Saud, la famille royale au pouvoir en Arabie saoudite. "Diriyah est un endroit tout à fait unique", déclare Haslam. "C'est une histoire d'origine, et c'est le berceau du Royaume d'Arabie saoudite tel que nous le connaissons aujourd'hui."

La pièce maîtresse est le site du patrimoine mondial de l'UNESCO d'At-Turaif, la résidence royale d'origine et le siège de la gouvernance du premier État saoudien. Vieille de plusieurs siècles, son architecture Najdi traditionnelle, qui comprend des structures de couleur sable construites avec de la brique crue, a été l'inspiration pour le reste du développement.

La durabilité, clé de la transformation de Diriyah

Dans le cadre de la stratégie saoudienne Vision 2030 et de l'initiative verte au Moyen-Orient, Diriyah s'est positionnée comme un leader en matière de développement durable.

Le concept n'est pas nouveau."C'est une ville en briques crues construite de manière écologique et elle est toujours debout aujourd'hui", explique Kiran Haslam. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne regardent pas vers l'avenir. "Nous envisageons la durabilité de manière holistique. Un cycle de vie complet", poursuit Haslam. "Qu'est-ce que cela signifie 20 ans plus tard lorsqu'il y a une plus faible propension à l'obésité… et une espérance de vie plus longue ? Quand il y a des gens plus heureux qui sont prêts à travailler et à élever des familles [ici] ?"

Diriyah tire le meilleur parti de sa beauté naturelle pour faire de cette vision une réalité. "Il y a un magnifique oued qui traverse Diriyah", dit Haslam, se référant à la rivière Wadi Hanifa. Cet espace vert de 2,6 kilomètres carrés abrite "de belles palmeraies, une végétation indigène naturelle", ajoute-t-il.

Dans le cadre du plan directeur de la ville, cet espace est régénéré et ouvert au public pour les loisirs. "Je pense que cela nous motive parce que cette direction de la durabilité est ancrée dans notre identité... C'est la durabilité de la communauté et de la culture", déclare Haslam.

Les ruines de Qasr Salwa à Dariyah Canva

Diriyah prépare son avenir en se tournant vers son passé

Carrefour historique pour les pèlerins et les commerçants, Diriyah est depuis des siècles une plaque tournante des échanges culturels entre artistes, universitaires et intellectuels.

"Nous revenons si souvent à notre passé parce qu'il est si pertinent pour l'avenir", explique Haslam. "Et nous faisons de notre mieux pour nous assurer de ne jamais perdre de vue toutes ces précieuses leçons que nous avons apprises il y a 300 ans."

Par son ambitieuse valorisation patrimoniale, la ville souhaite plonger les visiteurs dans les racines de la société saoudienne."Beaucoup des leçons que nous avons tirées de Diriyah dans le passé sont plus en phase avec la Diriyah que nous voyons en 2030 qu'à n'importe quel moment entre les deux", commente Kiran Haslam.