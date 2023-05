Par Euronews Travel

Cette destination exclusive a un plafond annuel de 1 million de visiteurs - une fraction des 93,5 millions de visiteurs accueillis en Arabie Saoudite en 2022.

Les aventuriers à la recherche de nouvelles destinations n'ont pas besoin de chercher plus loin... A Amaala, en Arabie Saoudite, au bord de la Mer Rouge, le développeur multi-projets Red Sea Global vient d'annoncer la création d'un nouveau spot.

Alors qu'ils se préparent à accueillir leurs premiers invités à la fin de cette année, le groupe perfectionne un équilibre délicat entre aventure en plein air, écotourisme et luxe.

Quels sports de plein air peut-on pratiquer en Mer Rouge ?

Baptisée "Akun", qui signifie "être" en arabe, le projet promet des opportunités uniques et de classe mondiale unique pour les voyageurs. "Chaque étape s'appuie sur le sens de l'exploration que nous cultivons dans nos destination", a déclaré John Pagano, PDG du groupe Red Sea Global.

Montagne, gros pneus, du vélo électrique à la course sur sentier, l'escalade et randonnée à travers les divers sentiers naturels de la région... Les possibilités sont multiples, aussi bien pour les débutants que les athlètes.

Cela ajouté aux sites de sports nautiques et de plongée existants que comprend la transformation de destinations Red Sea Global. Les invités auront la possibilité d'essayer le stand-up paddle-board à travers les mangroves locales, des expériences de plongée qui explorent la riche faune sous-marine. Et pour ceux qui aiment les hauteurs vertigineuses, il y a le parachutisme, le parapente, paramoteur et des ballades en montgolfière.

"Nous pouvons désormais proposer un programme complet d'expériences sportives pour nos premiers clients en Mer Rouge cette année", explique John Pagano.

Où séjourner lorsque vous visitez la Mer Rouge

Trois complexes de luxe à ouvriront cette année, dont Six Senses, St. Regis Mer Rouge et Ritz-Carlton. 3000 chambres supplémentaires dans 16 autres hôtels ouvriront entre 2023 et 2024.

"Six Senses se concentre sur le bien-être. Mais ils sont très axés sur la culture et la région dont ils font partie. Il sera donc très endémique au paysage de dunes le long des côtes de la Mer Rouge", commente Tracy Lanza, responsable du Global Branding and Marketing de Red Sea Global a déclaré à Euronews.

"Ensuite, nous avons le St. Regis et le Ritz-Carlton, qui sont sur nos îles Unmahat, qui proposent des sports nautiques, de la plongée, du snorkeling, avec des coraux, et ce sera une expérience immersive entre terre et mer.”

Une destination écotouristique exclusive

La Mer Rouge est en passe de devenir la destination de régénération touristique la plus ambitieuse au monde, alliant luxe, nature et durabilité dans des expériences inégalées. "L'avenir rend vraiment le tourisme plus responsable envers la terre qui nous a été confiée", déclare Tracy Lanza, ajoutant que le groupe repousse les limites du développement durable dans le secteur des voyages. _"Nous serons uniquement alimentés par des énergies renouvelables, à 100%._Il n'y aura aucun déchet. Pas de plastique à usage unique" explique Tracy Lanza. "Et la chose vraiment intéressante et qui fait que les gens vous écoutent vraiment, c'est que lorsque nous serons pleinement opérationnels, nous plafonnerons les visites à un million de personnes par année."

Une fraction des plus de 90 millions de visiteurs que l'Arabie Saoudite a accueillis en 2022. Le surtourisme étant un facteur clé de dégradation des destinations à travers le monde, les plafonds de visite et les taxes de séjour sont un outil essentiel pour protéger la nature et la biodiversité.

La Mer Rouge aura son propre aéroport

Un nouvel aéroport régional permettra aux voyageurs internationaux de prendre des correspondances depuis l'une des deux plus grandes villes d'Arabie Saoudite, Djeddah et Riyad. Préparé pour être le premier aéroport neutre en carbone de la région, il sera alimenté par des énergies renouvelables. Conçu par le cabinet d'architecture britannique Foster + Partners, il sera, lui aussi, une expérience particulière pour les voyageurs les plus exigeants.

Conçu pour imiter l'expérience d'un terminal d'avion privé, il comportera de plus petits espaces et s'inspire des couleurs et des textures du paysage désertique environnant. "Ça va être une expérience très exclusive. Vos bagages seront directement transportés à votre hôtel à votre hôtel, et vous n'aurez pas besoin de rester près du carrousel et d'attendre", explique Tracy Lanza.

L'Arabie Saoudite s'est imposée comme une destination touristique incontournable au Moyen-Orient. Avec +121% d'augmentation par rapport aux niveaux du tourisme international d'avant la pandémie, l'Arabie Saoudite a atteint 93,5 millions devisites en 2022, et dépasse la reprise mondiale du secteur du tourisme, comme le reconnaît l'Organisation Mondiale du Tourisme.

Les objectifs en Mer Rouge comprennent la création de 70 000 emplois et la promotion d'opportunités pour les entreprises et entrepreneurs; et contribuant environ 5,3 milliards d'euros au PIB de l'Arabie Saoudite. Et tout ce dont ce spot a besoin pour le moment, c'est que ceux qui ont soif d'aventure découvrent cet endroit de luxe et de régénération.