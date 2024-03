D'Amsterdam à Istanbul : voici les destinations en vogue en Europe à Pâques

Alors que les vacances de Pâques approchent à grands pas, l'agence de voyage Expedia nous dévoile les voyages les plus populaires de ce printemps.

Le printemps est bel et bien arrivé et nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de Pâques. Alors que les fleurs éclosent et que les températures se réchauffent, beaucoup d'entre nous prévoient de profiter de la saison pour faire le voyage de leur vie.

Cette année, les vacances de Pâques se dérouleront du 29 mars au 12 avril et si vous ne savez toujours pas quelle destination choisir, nous pouvons vous aider.

L'agence de voyage, Expedia, a publié sa liste annuelle des voyages à la mode - le Easter Travel Outlook - ainsi que des informations privilégiées sur les dates exactes de voyage et sur la manière d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour votre escapade printanière.

Quelles sont les destinations les plus prisées en Europe ?

Si Bangkok, New York et Tokyo sont officiellement les destinations les plus prisées pour Pâques, certaines des villes européennes les plus emblématiques devraient également connaître un grand succès.

En tête de la liste des sept villes proposées par Expedia figure la toujours très populaire Amsterdam. Ce n'est pas forcément encourageant pour les Pays-Bas, qui tentent de se débarrasser de l'image de la capitale comme ville "fêtarde" attirant des touristes britanniques ivres.

Un touriste prend des photos de tulipes en fleurs à Keukenhof, connu sous le nom de Jardin de l'Europe, un parc printanier comptant environ sept millions de bulbes de fleurs, Peter Dejong/The AP/File

Euronews Travel s'est penché sur les possibilités offertes par la campagne "Renew Your View" du gouvernement néerlandais, qui encourage les touristes à voir la ville à travers les yeux d'un habitant. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Néanmoins, la "Venise du Nord" est toujours un choix populaire pour les touristes au printemps, avec son climat doux, son offre culturelle apparemment inépuisable et ses millions de tulipes qui poussent à Keukenhof, tout près.

Paris et Barcelone - deux destinations de longue date pour les voyageurs européens

À l'approche des Jeux olympiques qui se tiendront cet été dans la ville, Paris arrive en deuxième position sur la liste. Au sortir de l'hiver, la ville lumière prend tout son sens au printemps. Qu'il s'agisse de déguster une bonne soupe à l'oignon dans un café ou d'admirer la tour Eiffel à travers les branches des cerisiers en fleurs, la capitale française est toujours une bonne idée.

Elle est connue pour être une ville plutôt chère mais il est tout à fait possible de la visiter avec un budget limité. Lisez ici nos suggestions pour une visite à moindre coût.

Les monuments emblématiques de Paris figurent-ils sur votre liste des visites incontournables de ce printemps ? Mika Baumeister via Unsplash

La troisième ville sur la liste est Barcelone, sans doute la ville idéale pour faire du tourisme. Les températures avoisineront les dix degrés à la fin du mois de mars, ce qui est parfait pour les milliers de pas que vous ferez sans aucun doute.

La ville préférée des Espagnols est inextricablement liée au légendaire architecte catalan, Antoni Gaudi, grâce à ses réalisations dans toute la ville, et les touristes seront encore plus comblés cette année : Barcelone a récemment célébré son chef-d'œuvre, l'emblématique basilique Sagrada Familia, en ouvrant deux nouvelles tours.

Si vous visitez les structures dédiées aux évangélistes, Matthieu et Jean, vous serez l'un des premiers à les voir achevées, quelque 142 ans après le début de leur construction. Pour en savoir plus sur le processus, cliquez ici.

Le parc Güell de Barcelone est un autre point fort de la ville espagnole. Daniel Corneschi via Unsplash

Quels sont les meilleurs endroits à visiter à Rome et à Malaga ?

La Ville éternelle figure éternellement sur les listes des destinations européennes les plus prisées, et ce pour de bonnes raisons. Rome est considérée comme l'une des plus anciennes villes du monde et possède des sites incontournables de renommée mondiale tels que le Colisée et le Forum romain, mais elle ne se résume pas à ces icônes architecturales.

Le mois dernier, Euronews Travel s'est entretenu avec l'historien Alexander Mariotti qui a donné ses meilleurs conseils pour éviter les foules tout en profitant au maximum de la capitale italienne.

La fontaine de Trevi à Rome n'est pas le seul endroit à voir dans la ville éternelle, mais c'est un bon point de départ. Cristina Gottardi via Unsplash

L'Espagne est le seul pays de la liste d'Expedia à figurer deux fois. Cette fois, c'est Malaga, dans le sud, qui est présentée comme une destination de choix.

Située au bord de la Méditerranée, son climat est idéal tout au long de l'année, ce qui signifie que les visiteurs peuvent profiter d'un soleil subtropical, avec des étés chauds et des hivers doux. Le printemps est sans aucun doute la meilleure période pour visiter la région, avant que le mercure ne devienne trop élevé.

De plus, avec la récente proposition d'une nouvelle ligne de train reliant Malaga à Fuengirola et longeant la Costa del Sol, il pourrait être encore plus facile de visiter les villes et villages de bord de mer les plus populaires d'Espagne.

Malaga jouit d'une position privilégiée sur la Méditerranée. Igor Ferreira via Unsplash

Istanbul et Lisbonne : deux visites incontournables en Europe pour Pâques

Istanbul, qui arrive en sixième position sur la liste d'Expedia, jouit d'une situation privilégiée aux confins de l'Europe et est réputée pour être la porte d'entrée de l'Asie.

Elle offre un mélange de culture et d'architecture des deux continents. Elle est également connue pour être "le seul endroit au monde" où l'on peut nager entre les deux continents.

Si vous préférez rester sur la terre ferme, rendez-vous à l'emblématique basilique byzantine Sainte-Sophie. Aujourd'hui mosquée, elle était auparavant une église et présente un dôme impressionnant datant du VIe siècle ainsi que de rares mosaïques chrétiennes, qui vous donneront une idée de la diversité et de la fascination de cette ville.

La basilique byzantine Sainte-Sophie d'Istanbul est l'exemple parfait de la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Zen zeee via Unsplash

Lisbonne complète la liste d'Expedia. La capitale portugaise a toujours été populaire mais l'afflux de nomades numériques a accentué sa popularité.

Avec un ensoleillement presque garanti tout au long de l'année, elle est connue comme une destination abordable avec des centres d'art moderne et certains des meilleurs plats de toute l'Europe.

Malgré ses collines, la ville se prête parfaitement à la marche et, heureusement pour les personnes qui n'ont pas envie trop marcher, les transports publics sont emblématiques. Montez dans le tramway 28 et découvrez des quartiers comme Graça, Alfama et Baixa, ainsi que de nombreux sites historiques.

Le tramway 28 de Lisbonne est connu pour être le moyen de transport touristique par excellence. Portuguese Gravity via Unsplash

Quelle est la meilleure période pour voyager à Pâques ?

Selon Expedia, la date la plus abordable pour prendre l'avion est le 30 mars, c'est-à-dire le samedi de Pâques.

Ce fut également le cas en 2023 lorsque le samedi entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques a vu le prix moyen du billet le moins cher pour les vols internationaux et nationaux.

Si vous êtes tributaire des vacances scolaires, où les prix ont tendance à grimper en flèche, il existe encore des options pour des vacances abordables.

Selon le porte-parole d'Expedia, "éviter les jours les plus chargés peut permettre de gagner du temps et de l'argent. Les départs du mercredi sont les plus chers, mais les départs du samedi sont les moins chers pour les vols internationaux et intérieurs, qui tendent à être 15 % moins chers d'après les données historiques sur les vols".

Ils conseillent également d'éviter les mardis si vous n'aimez pas les aéroports et les vols très fréquentés, et expliquent que les samedis et les dimanches sont les jours les moins chargés pour voyager.