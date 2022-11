Chine : la population lassée par la politique zéro Covid

Alors que les pays occidentaux semblent en avoir terminé avec la pandémie, la Chine, elle, continue d'appliquer sa politique zéro Covid avec son lot de confinements, de tests PCR, de fermetures de commerces et autres restrictions sanitaires strictes.

Les autorités ont annoncé jeudi un nouveau record de contaminations : plus de 31 000 en 24 heures, en grande majorité des cas asymptomatiques. Des chiffres qui semblent toutefois bien dérisoires, rapportés à la totalité de la population chinoise.

Résultat, des quartiers entiers de grandes villes sont confinés. C'est le cas, notamment à Zhengzhou, ville industrielle du centre de la Chine , où les autorités ont ordonné jeudi la confinement de plus de six millions d'habitants. Épuisée par ces restrictions sanitaires, la population ne cache plus son exaspération.

Mercredi, de violents affrontements ont éclaté aux abords de l'immense usine d'Iphone de la ville. Les employés, déjà lassés des restrictions sanitaires, ont laissé éclater leur colère après le versement d'une prime, nettement en-dessous de leurs attentes. Les forces de l'ordre, habillés avec des combinaisons sanitaires, ont durement réprimé les manifestants.