Mondial 2022 : le Portugal et le Brésil qualifiés pour les 8èmes de finale

Le Portugal a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football après sa victoire 2-0 contre l'Uruguay. Deux buts inscrits en seconde mi-temps, non pas par l’inévitable Ronaldo, mais par Bruno Fernandes, dont un sur penalty.

Dans l'autre match du groupe H, le Ghana s'est imposé 3-1 face à la Corée du Sud. La dernière journée vendredi sera riche en suspense : le Ghana et l'Uruguay qui s’affrontent ainsi que la Corée du Sud peuvent encore se qualifier pour les 8èmes.

Le corrrepondant d'euronews à Doha, Aadel Haleem, fait le point sur les autres résultats du jour :"La neuvième journée de la Coupe du monde a aussi été marquée par la victoire du Brésil contre la Suisse : 1-0. La Selecao, première du groupe G, est désormais qualifiée pour les 8èmes de finale du tournoi. Face à un Brésil, privé de sa superstar Neymar, qui soigne une blessure à la cheville, la sélection helvétique, dirigée par Murat Yakin, n'est pas passée loin du match nul. C'est finalement Casemiro qui a offert à son équipe le but de la victoire à la 83e minute. L'autre match du groupe G entre la Serbie et le Cameroun a été plus spectaculaire. Alors que les Serbes menaient 3-1, les Camerounais ont réussi à revenir dans le match et à égaliser. C'était peut-être le meilleur match depuis le début du tournoi."