CDM 2022 - jour 4 : l'Allemagne perd, l'Espagne très facile et la Belgique sans convaincre

"Un autre jour et une autre surprise dans cette Coupe du monde au Qatar : le Japon a battu l'Allemagne 2-1", explique Sam Ashoo, correspondant d'Euronews à Doha. _"_L'équipe de Hansi Flick a tiré 26 fois mais les buts de Ritsu Doan et Takuma Asano en seconde période ont fait vibrer des milliers de supporters japonais ici à Doha. Ces derniers sont d'ailleurs restés sur place pour ramasser les déchets dans le stade, comme ils le font souvent. L'autre match du groupe E a vu la déroute 7-0 du CostaRica contre l'Espagne la Roja est en haut du tableau".

Autre favori à faire son entrée en lice ce mercredi, la Belgique a réussi péniblementà battre le Canada, 1 but à 0. La deuxième nation au classement Fifa a même échappé à un but sur penalty stoppé par le gardien Thibaut Courtois et a fini par s'imposer grâce à l'ancien Marseillais Michy Batshuayi.

Seule équipe à avoir gagné, les Diables rouges sont premiers du groupe F devant la Croatie, le Maroc - 1 point chacun - le canada ferme la marche.