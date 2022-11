À Santo Stefano al Ponte à Florence, en Italie, une église désaffectée située à deux pas du Ponte Vecchio devient le théâtre d’une exposition consacrée à Banksy. A partir de ce week-end et jusqu’à fin février, les visiteurs sont plongés dans l’univers du célèbre et mystérieux artiste de rue britannique, à travers des projections lumineuses.

"Nous sommes à l'intérieur d'une église qui date des années 1100, donc l'une des plus anciennes églises de Florence, explique Fabio Vallana, responsable de projet et de production du groupe Crossmedia. Cet emplacement est donc lui-même une valeur ajoutée à ce que nous allons faire à travers les projections. Et grâce à la taille de l'église, nous sommes en mesure de projeter sur environ 3 000 mètres carrés, et sur des murs de près de 20 mètres de haut".

Dans la nef de l'église, les murs et le sol deviennent une toile pour un voyage de 35 minutes à travers les œuvres de Banksy.

La narration retrace son évolution artistique depuis les premières apparitions de ses graffitis à Bristol et aborde les principaux thèmes de ses œuvres : l'incohérence de la société occidentale, la manipulation des médias, les atrocités de la guerre, la pollution mondiale, l'exploitation des enfants, la répression policière et la maltraitance des animaux.

Sous la salle, parmi les anciennes colonnes de la crypte, une section d'introduction évoque l'atmosphère de la banlieue de Bristol, où Banksy a réalisé nombre de ses premières peintures murales.

Les visiteurs peuvent y trouver des fragments d'interviews, des parties de documentaires et des clips vidéo.

Une section est consacrée à la musique - l'artiste britannique a conçu de nombreuses couvertures d'album pour des artistes britanniques, dont Blur, Massive Attack et Portishead.

Mais surtout, ce sont les expériences en réalité augmentée qui emmènent les visiteurs à l'intérieur de l'art de Banksy.

Dans la section "Be Banksy", les visiteurs peuvent s'essayer au métier d'artiste de rue et créer leurs propres graffitis à l'aide d'une bombe aérosol interactive.

Ailleurs, avec l'"Inside Banksy VR Experience", les visiteurs peuvent se promener virtuellement parmi certaines des œuvres les plus célèbres de l'artiste, dont beaucoup ont depuis été détruites, supprimées ou ne sont plus visibles.

Banksy, qui n'a jamais confirmé son identité complète, est devenu l'un des artistes les plus connus au monde. Plusieurs de ses œuvres ont été vendues plusieurs millions aux enchères.