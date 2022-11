Un fond pour les plus démunis du Venezuela : l'opposition et le gouvernement trouvent un accord

L'opposition et le gouvernement vénézuéliens donnent leur feu vert à la mise en place d'un fond en faveur des plus démunis.

Le fond sera dirigé par les Nations Unies.

L'accord a été dévoilé par le responsable du groupe de diplomates qui chapeaute les négociations entre le gouvernement de Caracas et l'opposition.

Dag Nylander, Centre norvégien pour les résolutions des conflits : "Les parties ont convenu de prendre toutes les dispositions nécessaires auprès des autorités et institutions nationales et étrangères, publiques et privées, pour obtenir les avoirs vénézuéliens gelés qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs."

Les Etats-Unis ont réagi à l'accord en annonçant un allègement de l'embargo pétrolier envers le Venezuela : le géant des hydrocarbures Chevron est autorisé à y reprendre partiellement ses activités d'extraction.