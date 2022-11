Analyser et construire un nouveau modèle touristique : tel est l’objectif des professionnels du secteur qui se sont réunis à Valence, en Espagne, cette semaine. Le tourisme se veut désormais intelligent, à la fois durable et adapté aux nouvelles technologies. En 2022 Valence et Bordeaux ont été désignées comme "Capitales du tourisme intelligent" par l’Union européenne.

"Le touriste d’aujourd’hui suit l’actualité et n’est pas insensible à la question de la durabilité, explique Joan-Carles Cambrils, directeur adjoint de Visit València. Et le touriste d’aujourd’hui utilise de plus en plus son téléphone portable pour accéder à des informations et à de nombreux services."

"Être une destination intelligente, c'est construire une destination touristique avec les habitants, dit pour sa part Julie Benitsy-Oviedo, responsable du tourisme durable de Bordeaux. Si cette destination est agréable pour les résidents permanents, elle sera aussi attractive pour les résidents temporaires."

Les villes de Séville et Paphos, située à Chypre, seront les "Capitales du tourisme intelligent" en 2023.