Guerre en Ukraine : la situation au 28 novembre, cartes à l'appui

En Ukraine, les offensives le long de la ligne de front ont ralenti ces derniers jours en raison de la détérioration des conditions météorologiques. Mais elles devraient reprendre avec la chute des températures et le gel des sols.

Dans l'est du pays, les forces russes ont poursuivi leurs opérations en direction de Bakhmut et d'Avdiivka. C'est le seul endroit où ils mènent leur offensive.

Le long de la ligne Svatove-Kremina, dans le nord-est, ce sont les forces ukrainiennes qui mènent l'assaut contre les troupes russes.

L'opération défensive se poursuit également dans le sud de l'Ukraine, où les forces russes établissent des fortifications.

L'armée russe sait que les forces ukrainiennes pourraient traverser le fleuve Dniepr et mener des opérations de contre-offensive dans l'est de la région de Kherson, ce qui menacerait des lignes de communication cruciales qui relient la Crimée au reste de la Russie - comme on le voit ici sur la carte.

Les Russes creusent donc des lignes de tranchées dans l'est de Kherson depuis début octobre - ce qui explique le retrait de la rive ouest du Dniepr et de la ville de Kherson.

Le ministère britannique de la Défense, dans sa dernière déclaration, la constaté : la ville de Kherson est vulnérable car elle reste à portée de la plupart des systèmes d'artillerie russes, qui tirent désormais depuis la rive est du Dniepr, depuis l'arrière de ces lignes défensives nouvellement consolidées.

Mais selon l'Institut pour l'Etude de la Guerre, une association américaine, les troupes russes se préparent soit à défendre en profondeur, soit à mener des opérations de retardement opérationnel ou stratégique.

Les soldats russes ne se préparent donc pas à livrer une offensive pour reconquérir les territoires perdus sur l'autre rives du Dniepr, ni même à contrecarrer une potentielle traversée du fleuve par les forces ukrainiennes.