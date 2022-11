L'Agence spatiale européenne (ESA) adopte un budget de 17 milliards d'euros, en forte hausse

L'Agence spatiale européenne (ESA) a adopté mercredi un budget de 17 milliards d'euros pour les trois prochaines années.

Un montant en nette hausse mais inférieur aux 18,5 milliards demandés par son directeur général. "C’est nécessaire pour rester dans la course avec les Américains et les Chinois, dont les moyens augmentent à ce rythme", assurait récemment Josef Aschbacher, le dirigeant autrichien de l'ESA. A titre de comparaison, le budget de la NASA, est de l'ordre de 26 milliards de dollars pour la seule année 2023.

Après l'annonce du budget, en-deça de ses attentes, le patron de l'ESA a tenu à relativiser évoquant la pandémie, la guerre en Ukraine et la crise énergétique. "L'Europe a compris que l'espace offre des solutions", déclare-t-il.

Un accès autonome de l'Europe à l'espace en jeu

Au terme d'âpres négociations, les 22 États membres, rassemblés pendant deux jours à Paris, ont donc décidé d'une enveloppe en hausse de 17% par rapport aux trois dernières années.

Cette contribution est destinée à financer les programmes d'exploration spatiale, d'observation de la Terre ou encore de lanceurs.

La priorité est de faire décoller le plus rapidement possible Ariane-6, dont le premier vol est désormais fixé au quatrième trimestre 2023.

Accord sur les lanceurs entre Paris, Berlin et Rome

La veille, la France, l'Allemagne et l'Italie, les trois principaux pays contributeurs à l'Agence spatiale européenne (ESA), s'étaient accordés pour garantir l'exploitation future des fusées Ariane 6 et Vega-C, et permettre aux micro et mini-lanceurs d'être envoyés pour le compte de l'ESA.

Privée depuis la guerre en Ukraine des lanceurs russes Soyouz et confrontée au report à fin 2023 du premier vol d'Ariane 6, l'ESA a été contrainte de se tourner vers l'américain SpaceX pour lancer deux missions scientifiques.

L'accord prévoit également un soutien public "proportionnel aux risques commerciaux" pour le lanceur lourd Ariane 6 et la fusée italienne Vega-C pour assurer leur compétitivité à terme.