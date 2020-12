Visitez Saint-Pétersbourg : une fenêtre somptueuse sur la Russie

Rien ne peut vraiment préparer à la majesté et à la grandeur de Saint-Pétersbourg. Plus grande ville septentrionale au monde, la capitale culturelle de la Russie est nichée, tel un joyau, à l’embouchure du fleuve Neva, qui coule du lac Ladoga à la mer Baltique. Grand théâtre de l’histoire russe impériale et révolutionnaire, la ville est considérée, aussi bien en Europe que dans le reste du monde, comme une « fenêtre sur la Russie ». Grâce à l’introduction d’un visa électronique universel, les voyageurs étrangers pourront visiter l’ensemble du pays, dès janvier 2021, et découvrir Saint-Pétersbourg comme jamais auparavant.

De par son emplacement privilégié, Saint-Pétersbourg est à la fois une destination magique et un point de départ idéal pour explorer la Russie, le train à grande vitesse « Sapsan » permettant de se rendre à Moscou en quelques heures à peine. Le port maritime et l’aéroport international facilitant des liaisons vers le monde entier, Saint-Pétersbourg est un véritable paradis pour les voyageurs d’affaires, grâce au nouveau visa électronique. Saint-Pétersbourg est l’une des principales destinations MICE et le « Saint Petersburg Convention Bureau » garantit le déroulement sans encombre de tous vos événements.

Séjournez dans des hôtels uniques au monde, dînez dans de fabuleux restaurants et assistez à des événements de classe mondiale, tout au long de l’année. En hiver, les visiteurs pourront s’immerger dans un conte de l’Avent, parmi les illuminations et les marchés de Noël. Au printemps, durant la semaine précédant le Grand Carême, la ville fête la Maslenitsa avec, au programme, des blinis à foison et la mise à feu de l’épouvantail mascotte du festival. L’été enchante avec ses Nuits blanches, où voguent des voiles écarlates sur fond de musique classique. En automne, les visiteurs pourront s’émerveiller devant les époustouflantes installations du Festival des lumières.

La cathédrale Notre-Dame-de-Kazan

Saint-Pétersbourg comblera toutes les attentes, en tant que destination culturelle proposant une myriade d’événements saisonniers captivants, mais aussi en tant que port de croisière et de plaisance, centre de médecine de pointe et station d’écotourisme, offrant de multiples possibilités pour se détendre en plein air. N’oubliez pas de visiter le Palais de Peterhof, avec ses somptueux jardins et fontaines, ainsi que la forteresse de Kronstadt, édifiée par Pierre le Grand sur l’île de Kotline séparant la baie de Neva du golfe de Finlande.

Le monument architectural le plus emblématique de Saint-Pétersbourg est l’incomparable Palais d’hiver, qui abrite le musée de l’Ermitage et sa collection de trois millions d’œuvres d’art dans un dédale de salles. Il vous faudrait plus de neuf ans pour toutes les voir, mais il est possible d’admirer en une seule journée les pièces principales, telles que les chefs-d’œuvre des maîtres de la renaissance : de Picasso, à Kandinsky en passant par Matisse. Dans un style plus contemporain, le Street Art Museum de Saint-Pétersbourg (SAM), est situé dans les locaux d’une ancienne usine de plastique, à l’est de la ville.

Sevcable Port

Mais la ville de Pouchkine et Tchaïkovski est une œuvre d’art à elle seule. Flânez le long des canaux en admirant les majestueuses façades des manoirs italiens et observez les teintes pastel qui se reflètent sur l’eau miroitante. Ce cortège visuel vous accompagnera le long de la perspective Nevsky, l’avenue principale de Saint-Pétersbourg, jusqu’au monastère Alexandre-Nevsky. Les principaux sites touristiques incluent le Palais Stroganov à la façade rose, conçu par Bartolomeo Rastrelli dans les années 1750, la cathédrale néoclassique Notre-Dame-de-Kazan, la Maison du livre, bâtiment de style art nouveau, l’épicerie Elisseïev, enseigne luxueuse où sont vendues toutes sortes de gourmandises, ainsi que de nombreux autres trésors architecturaux d’époques révolues.

Pourtant, Saint-Pétersbourg sait évoluer avec son temps. La ville a été la première de Russie à obtenir le label international « Safe Travels » de la WTTC, récompensant un tourisme responsable et garantissant que les services fournis par les organismes touristiques de la ville répondent bien aux exigences des normes sanitaires, d'hygiène et de sécurité. Conformément aux tendances internationales, l’emblème « Safe Travels SPb » vous aidera à vous sentir en sécurité, lors de votre visite.

Lakhta Center

Parallèlement, une nouvelle géographie touristique se dessine à l’horizon, pour tous ceux désireux de découvrir un Saint-Pétersbourg plus moderne. Par exemple, sur l’île Vassilievski, qui abrite l’ancien bâtiment de la Bourse et est reliée au reste de la ville par des ponts-levis, les visiteurs peuvent se rendre au musée Erarta, qui renferme non seulement la plus grande collection d’art contemporain de Russie, mais aussi l’un des meilleurs restaurants de la ville, avec les desserts les plus succulents de Saint-Pétersbourg. Et, pour rester sur le thème de la gastronomie, à quelques pas d’Erarta, vous trouverez également Sevcable Port, un espace gastronomique créatif et dynamique regroupant, dans une ancienne usine de câbles une ribambelle de cafés et de restaurants avec vue sur la mer. Promenez-vous le long des quais, un délicieux café ou une part de pizza italienne à la main, et délectez-vous du paysage. Toujours sur l’île, le marché de Vasileostrovsky tentera les plus gourmets. Fan de panoramas ? La tour Lakhta Center est le plus haut gratte-ciel d’Europe, culminant à 462 mètres. Au sommet se trouve une plateforme panoramique, d’où vous pourrez admirer une mosaïque de lumières scintillantes, à la tombée de la nuit.

Chaque soir, les ponts qui se lèvent sur la Neva pour faciliter le trafic maritime nous rappellent qu’en dépit de son histoire, Saint-Pétersbourg est une ville empreinte de modernité. Même un court séjour d’un weekend promet une fête des sens, dans tous les domaines. Les visiteurs découvriront que Saint-Pétersbourg n'est pas seulement la ville la plus culturelle de Russie et un exemple unique d'urbanisme ingénieux, mais aussi un lieu unique, à l’atmosphère effervescente et aux itinéraires touristiques mémorables.