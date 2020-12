Les nombreuses activités en plein air d’Andalousie

Pour profiter de ces activités et découvrir les nombreuses beautés de la région, l’Andalousie met à la disposition de tous les voyageurs internationaux non-résidents une assurance gratuite incluant une couverture Covid-19 pour des séjours dans tous les établissements réglementés d’Andalousie, du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an et une géographie incluant des montagnes, des plages, des déserts et des lacs, l’Andalousie est une destination idéale pour profiter d’activités en plein air.

Les longues plages de ses côtes sont déjà célèbres, tout comme les sommets de la Sierra Nevada, bien connus des skieurs. Mais les visiteurs peuvent aussi se laisser tenter par de nombreuses autres idées comme le canyoning, la spéléologie ou le saut à l’élastique pour apprécier l’originalité de cette vaste province.

© Turismo Andaluz

Equitation, cyclisme et randonnée

Une visite de Jerez de la Frontera ne serait pas complète sans voir ses fameux « chevaux dansant », les élégants pur-sang originaires de la région. Ici, les nombreux centres équestres offrent l’opportunité de les monter, ainsi que des leçons. Parmi les endroits idéaux à visiter à cheval, le parc national de Doñana et les piémonts de la Sierra Nevada ont toujours beaucoup de succès.

Pour ceux qui préfèrent une exploration à pieds ou à vélo, les possibilités sont sans fin, notamment au sein du réseau espagnol des « vías verdes », d’anciennes lignes de chemin de fer abandonnées dans les années 1960 et récemment réhabilitées et pavées. Grâce à cela, ce sont des centaines de kilomètres qu’il est désormais possible de parcourir, entourés de paysages magnifiques.

© Turismo Andaluz

Ski et snowboard

Juste à côté de la ville splendide de Grenade, la montagne de la Sierra Nevada contient la station de ski la plus élevée d’Europe, où vous trouverez 120 pistes de tous niveaux. La ville de Pradollano y héberge des hôtels, restaurants et magasins de location. Elle est aussi la ville la plus élevée d’Espagne, à 2100 mètres d’altitude.

Cette réserve de biosphère, reconnue par l’UNESCO, est un lieu fabuleux pour la marche à n’importe quelle période de l’année mais la saison de ski et snowboard dure généralement de début décembre à avril ou mai, si le temps permet aux canons à neige d’être utilisés.

Alpinisme et escalade

La diversité et la taille des montagnes andalouses offrent de nombreuses activités, tant pour ceux qui veulent simplement marcher dans la Sierra Morena et la Betica que pour ceux qui espèrent escalader les pics vertigineux de la Sierra Nevada, allant jusqu’à plus de 3500 mètres d’altitude.

L’Andalousie possède aussi des installations pour de l’escalade plus simple, en dehors des flancs escarpés. Par exemple, il est possible de s’y essayer en intérieur avec des murs (nommés rocódromos), mais aussi dehors avec des falaises et des canyons comme dans les paysages rocailleux de La Cala del Moral ou dans l’impressionnant canyon de Teba.

Le canyoning est un mélange d’escalade et de sport aquatique, avec un peu de marche, de nage et même de descente en rappel dans des gorges étroites de tout type à travers l’Andalousie. Parmi les endroits les plus populaires se trouvent La Garganta Verde dans le parc naturel de Grazalema près de Cadix, les canyons de du Río Verde à Grenade et ceux du Río Guadalmina à Benahavís et Málaga.

© Turismo Andaluz

Spéléologie

L’exploration de souterrains est un des meilleurs moyens de découvrir certains des endroits les plus originaux d’Andalousie, dont ceux qui hébergeaient d’anciennes civilisations et cultures, ainsi que des minéraux, des vestiges archéologiques et une faune et flore exceptionnelles. De multiples entités existent pour organiser des activités de groupe sous la tutelle de guides expérimentés.

Les grottes de calcaire ont été formées au fil du temps par l’eau mais il est aussi possible de les explorer en plongée. Certaines cavernes ont aussi été formées par des coulées de lave. Certains des sites les plus populaires de spéléologie se trouvent dans la province de Málaga comme la croisée de Hundidero-Gato, une rivière souterraine, les grottes de Guadares, ou celle d’El Republicano et d’El Agua. Près de Cadix se trouve aussi la cave Cacao, la plus longue grotte verticale de la région qui descend à 80 mètres sous le niveau de la mer.

La province de Grenade, elle aussi, est connue pour ses grottes, tels que les sites de Ventanas de Piñar, Igualeia, Ronda, Castril, Quesada, Sorbas et Neria.