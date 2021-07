Privilégier l'éducation pour rester pertinent en tant que leader

Le physicien Albert Einstein a un jour déclaré « au centre de toute crise se trouve une grande opportunité ». Pour les leaders organisationnels, qui savent retrousser leurs manches et réussir face aux plus grands défis, cette remarque est particulièrement vraie.

Mais le leadership est une chose qui s'apprend, et ce qui était considéré hier comme la définition du succès ne le sera peut-être plus demain. La façon dont les messages sont transmis importe plus que jamais et il est impératif de rester pertinent en matière de leadership. Ceux qui élargissent leurs horizons et explorent leur potentiel de croissance personnelle, en acquérant de nouvelles compétences et connaissances, se donnent davantage les moyens de réussir.

Aborder les obstacles comme des opportunités de croissance et de résilience

Raimundo Frohlich, un étudiant chilien actuellement inscrit au master Global Executive MBA (GEMBA) de l’INSEAD, avait envisagé de faire progresser sa carrière dans les domaines de l’aviation et du tourisme en intégrant un MBA en 2017, mais après avoir décroché un nouveau poste exigeant dans une compagnie aérienne de premier plan, il a estimé que le moment était mal choisi.

Lorsque la pandémie a éclaté, il a vu dans cette période de crise une opportunité à saisir. « En constatant son impact sur l'industrie, je me suis rendu compte que c’était le moment idéal pour postuler au programme GEMBA, qui me permettrait d’améliorer mes aptitudes à manager, d’être formé par des Professeurs parmi les plus réputés au monde, de développer un réseau professionnel et d’échanger avec des étudiants brillants ; tout en appliquant ces nouvelles connaissances à mon poste actuel. »

João Costa, un autre étudiant originaire du Portugal, confirme que les derniers mois ont été « une formidable opportunité commerciale et personnelle ».

Parlant de son expérience au sein du programme GEMBA, il confie : « Cette année, tout a été plus difficile, mais aussi plus pertinent, car les moments que l’on pensait insignifiants ou que l’on tenait pour acquis sont soudain devenus des occasions rares et précieuses de créer des souvenirs et des amitiés mémorables. »

Le leadership va bien au-delà du management

Maximiser le potentiel de leadership est au cœur de l’enseignement dispensé par l'INSEAD, notamment en favorisant une atmosphère d’entraide entre les étudiants et les anciens élèves. À travers des activités pédagogiques, des projets partagés et des groupes WhatsApp, les étudiants échangent librement leurs idées et connaissances ; un élément essentiel à leur croissance personnelle et à celle de la communauté.

© INSEAD euronews

L'une des pierres angulaires du programme GEMBA est l'accent mis sur le travail de groupe, les équipes virtuelles et l'importance de partager les meilleures pratiques. Les participants Executive MBA se soutiennent mutuellement, forgent des amitiés solides et développent un réseau professionnel international.

C'est l'un des aspects que Gulseren Topcuoglu, une autre étudiante du programme GEMBA de l'INSEAD originaire de Turquie, apprécie le plus. « Comme nous le voyons constamment dans notre vie professionnelle, le secret d’un leadership efficace est de faire preuve d’une empathie et d’un intérêt réels, et ces valeurs sont d’autant plus essentielles en période de crise, telle que celle que nous traversons », explique-t-elle.

« J'ai vu chaque personne du groupe se soucier sincèrement des autres participants et offrir de l’aide chaque fois que l’occasion s’est présentée ; que ce soit par le biais de contenu académique, de coaching ou simplement en s’assurant que nos camarades de classe participent aux discussions sur Zoom ou au travail de groupe virtuel. »

D'autres, comme Natalya Markhiyeva du Kazakhstan, diplômée de l'EMBA en 2021, ont fait l'éloge du « solide réseau d’anciens élèves », décrivant la communauté comme « ouverte et solidaire ».

L'une des caractéristiques uniques du EMBA de l’INSEAD est le programme de développement du leadership (LDP), dispensé en parallèle des autres modules, qui est axé sur les progrès individuels. Il met l'accent sur la flexibilité, la conscience de soi et la polyvalence, encourageant la réflexion autant que l'action.

« Le corps professoral de l'INSEAD est exceptionnel, le programme est extrêmement bien conçu et les ressources pédagogiques sont de classe mondiale, mais ce n'est pas ce qui rend l'INSEAD aussi spécial », déclare Bozena Adamczyk, polonaise, diplômée en 2018. « Ce qui fait la différence, c'est l’aventure personnelle dans laquelle s’embarque chaque participant Executive MBA, à travers le programme de développement du leadership. »

Costa acquiesce, confirmant qu’il le considère comme l'un des piliers du programme GEMBA. « [Le programme de développement du leadership] est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai choisi le programme GEMBA de l'INSEAD, car je souhaite vraiment m'améliorer en tant que leader. Il m'a aidé dans ma prise de conscience et j’ai enfin compris pourquoi je me comporte comme je le fais. Cet environnement protégé, étayé par de nombreuses informations des observateurs, avec le soutien très professionnel de notre coach et les retours de nos pairs, a rendu l’expérience révélatrice ».

La diversité : un pilier du leadership

Au cœur de toutes ces expériences se trouve le désir de l’INSEAD de célébrer la diversité et d’en faire une base solide pour apprendre et grandir.

© INSEAD euronews

La diversité est une valeur fondatrice de l'INSEAD.

« La diversité ne se résume pas à attirer un certain nombre de nationalités, à obtenir un équilibre hommes-femmes ou à atteindre un quota de personnes handicapées », remarque la française Joëlle Marsot.

« En cours, les professeurs nous ont exposés à de nombreux types d'organisations, de stratégies commerciales et d'idéologies. Ils nous encouragent constamment à partager nos points de vue sans restriction et à formuler nos critiques avec prudence », ajoute l’étudiante du programme GEMBA.

« La diversité et l'inclusion consistent à donner la parole aux personnes qui ne pensent pas comme vous, ne parlent pas comme vous, ne vous ressemblent pas ou ne réagissent pas comme vous. L'INSEAD s'assure que chaque personne compte. »

Redéfinir les leaders d’aujourd’hui, et ceux de demain

Au cours des six dernières décennies, l'INSEAD s'est bâti une solide réputation en perfectionnant les esprits les plus entrepreneuriaux au monde. L'école de commerce attire des étudiants à tous les stades de leur carrière, des jeunes diplômés aux leaders expérimentés et performants, souhaitant développer leurs compétences.

© INSEAD euronews

L'INSEAD, l'une des plus grandes écoles de commerce au monde, rassemble les personnes, les cultures et les idées, pour changer des vies et transformer les entreprises.

Les défis des derniers mois et la reconnaissance de l’importance de l’agilité des entreprises ont accru l’intérêt porté aux programmes de master de l'INSEAD, qui allient rigueur pédagogique, créativité et innovation.

Les objectifs des étudiants sont doubles : ouvrir de nouvelles perspectives pour leur épanouissement personnel, tout en apportant de la valeur ajoutée à leurs entreprises et organisations, sous la forme de nouvelles compétences et connaissances.

Ce qui attire beaucoup d’étudiants à l'INSEAD, c'est sa portée internationale, ainsi que l'importance qu'il accorde au multiculturalisme et à la diversité. Ses anciens élèves sont répartis dans 170 pays du monde et l'Institut possède des campus en France, à Singapour, à Abu Dhabi, ainsi qu’un Centre d’innovation à San Francisco.

Plusieurs de ses programmes offrent la possibilité de voyager entre les campus. En outre, le programme GEMBA intègre des modules sur les trois campus, tandis que le programme Tsinghua-INSEAD EMBA (TIEMBA) comporte des modules par l'Université Tsinghua de Pékin.