Regardez en direct : Le prix VinFuture dévoile sa vision pour un avenir meilleur

« Créer un changement positif et avoir un impact direct sur la vie des gens, tel a toujours été mon objectif dans les affaires et dans la vie. », déclare Pham Nhat Vuong, président de Vingroup et fondateur de la fondation VinFuture. « Je suis fermement convaincu que la fondation VinFuture et le Prix VinFuture vont non seulement promouvoir la créativité dans le domaine de la science et de la technologie, mais aussi repousser les frontières de la connaissance humaine, le tout dans le but d’améliorer la vie des gens. »

La vision du prix VinFuture est de catalyser des changements significatifs dans la vie quotidienne de chacun et de soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies. Il aspire à y parvenir par des améliorations tangibles et hautement évolutives dans les domaines tels que la productivité, la prospérité, la connectivité, la santé, la sécurité, l’environnement, la durabilité, ainsi que leur bonheur, indépendamment de leur statut socio-économique.

Le prix vise à soutenir les innovations technologiques transformationnelles, en offrant un grand prix de $3M (€2.6M) qui sera attribué à des recherches et des innovations technologiques de pointe qui améliorent de manière positive la qualité de la vie humaine et créent un monde plus équitable et durable pour les générations futures.

Le prix a également prévu trois prix spéciaux de $500,000 (€440,000) pour les innovateurs des pays en développement, les femmes innovatrices et les réalisations exceptionnelles dans les domaines émergents.

Les lauréats seront sélectionnés parmi près de 600 nominations par le conseil du prix VinFuture, qui se charge d’examiner et de ratifier les domaines d’intérêt et le processus de sélection, ainsi que de choisir les lauréats VinFuture. Le conseil est présidé par le professeur Sir Richard Henry Friend, de l’université de Cambridge (Royaume-Uni), lui-même lauréat du prix de physique du millénaire 2010 pour ses travaux sur l’électronique plastique. Il est l’un des onze membres du conseil représentant une équipe mondiale et diversifiée de personnalités éminentes du monde universitaire, de la recherche et de l’industrie, toutes mondialement reconnues pour leurs réalisations en faveur du progrès humain et leurs contributions dans les domaines de la science, de la technologie et de l’industrie ?

Les lauréats du premier prix VinFuture seront annoncés le 20 Janvier 2022.