Andrey Gugnin remporte le premier prix de 150 000 € au concours international Classic Piano 2024

Marquant l'aboutissement d'une aventure commencée en 2022, la troisième édition du concours international Classic Piano s'est achevée le lundi 26 février. Andrey Gugnin a été déclaré vainqueur, Kim Sunah a remporté le deuxième prix et Anastasiia Kliuchereva s'est classée troisième.

La salle du théâtre Zabeel de l'hôtel Jumeirah Zabeel Saray à Dubaï était remplie d'une atmosphère nerveuse le lundi 26 février, alors que chacun des neuf finalistes de la troisième édition du concours international Classic Piano est entré sur scène, rejoignant la foule des jurés et des journalistes culturels internationaux déjà présents sur place.

Quelques minutes plus tard, l'un d'entre eux est reparti avec un prix d'une valeur de 150 000 euros, les huit autres ayant reçu chacun leur part de l'impressionnante dotation de 250 000 euros du concours. Le chemin jusqu'à cette scène n'a été facile pour aucun de ces pianistes, chacun d'entre eux ayant dû passer par le processus unique de présélection de Classic Piano, ainsi que par les quatre épreuves rigoureuses du concours lui-même.

Contrairement à la plupart des autres concours, Classic Piano a sélectionné ses participants dans le cadre d'un programme de deux ans intitulé 14 Ways to Dubai. Ce programme comprenait 14 concours complets organisés dans le monde entier. Seuls les cinq meilleurs participants de chaque concours ont été invités à participer à Classic Piano.

Une fois à Dubaï, les participants ont dû présenter deux séries de récitals, avant de rejoindre l’Orchestre symphonique de l'État d'Arménie, dirigé par le chef d'orchestre Sergey Smbatyan, pour les deux phases finales, toutes deux retransmises en direct sur medici.tv. Le répertoire du concours a été spécialement conçu pour tester toutes les facettes des compétences de chaque candidat, les pianistes présentant des œuvres de musique classique variées : des morceaux de Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Prokofiev, Ludwig van Beethoven, Sergei Rachmaninoff et du compositeur en résidence, Alexey Shor, entre autres.

« Le répertoire de ce concours est extrêmement intéressant », a observé Gisèle Ben-Dor, membre du jury. « La personne qui a élaboré le répertoire a fait un travail remarquable. Les sélections sont étonnantes, il y a une grande variété, et la pièce contemporaine qu'ils ont choisie - l'œuvre d'Alexey Shor - est très intéressante. Je dirais que sa musique est enracinée dans la musique familière, tout en faisant beaucoup de choses inattendues, ce qui la rend très intéressante. Il s'agit d'un langage traditionnel, qui ne correspond donc pas vraiment à l'idée que l'on se fait d'une pièce contemporaine - dissonante ou étrange ; ce n'est pas une musique qu'il faut écouter plusieurs fois pour comprendre. La musique de Shor est très communicative, on la comprend tout de suite. Et cette pièce est tout simplement magnifique, avec tous les personnages qu'il a trouvés pour ces héros de contes pour enfants. C'est peut-être parce que je suis Américaine, mais j'ai trouvé la partie Tom Sawyer très amusante. C’était vraiment chouette ! C'est une composition très habile, et j'étais très curieuse d'entendre ce que les concurrents allaient en faire. »

Outre Ben-Dor (États-Unis/Israël), chacun de ces quatre tours a été supervisé par un jury acclamé, composé de Ashley Wass (Royaume-Uni), Zhe Tang (Chine), Hüseyin Sermet (Turquie), Marios Papadopoulos (Royaume-Uni), Giuliano Mazzoccante (Italie), Hae-Young Kim (Corée du Sud), Stanislav Ioudenitch (États-Unis), Eleanor Hope (Autriche), François-Frédéric Guy (France), Pavel Gililov (Allemagne/Autriche), Peter Donohoe (Royaume-Uni), Kirsten Dawes (Afrique du Sud/Allemagne), Epifanio Comis (Italie) et Massimiliano Caldi (Italie), qui rejoindront tous le célèbre chef d'orchestre.

« C'est un événement unique », a remarqué Ashley Wass, « d'avoir autant de compétitions satellites qui nous amènent ici à Dubaï pour la finale. Bien sûr, cela signifie que le niveau de tous les participants était très élevé et que chacun avait déjà prouvé qu'il était un pianiste ou un musicien très compétent. Personnellement, je dois dire que c'était une véritable joie de pouvoir s'asseoir là et d'écouter ces musiciens de très haut niveau. Il est également très intéressant que nous ayons eu un jury aussi éclectique, ce qui, je pense, a permis d'obtenir un large éventail d'opinions et de garantir l'équité. »

© Classic Piano International Competition

Après avoir écouté une dernière fois chacun des finalistes entre le 24 et le 26 du mois, les juges ont donné leurs dernières notes, le classement final se dessinant comme suit :

1re place - Andrey Gugnin

2e place - Kim Sunah

3e place - Anastasiia Kliuchereva

4e place - Arina Antonosyan

5e place - Zhiquan Wang

6e place - Marek Kozák

7e place - Yuanfan Yang

8e place - Artem Kuznetsov

9e place - Hyounglok Choi

Interrogé sur le processus de décision du classement final, François-Frédéric Guy a déclaré : « Quinze personnes ont quinze avis, mais bizarrement, c'est plus simple qu'on ne pourrait le penser. C'est très difficile quand vous avez beaucoup de monde, mais avec neuf candidats... Nous savons déjà qu'ils sont tous très doués parce que nous les avons choisis, donc après tout, même si l'un de nous peut penser que tel candidat aurait pu être classé différemment, en fin de compte, nous sommes tous très heureux des résultats. »

En tant que lauréat du premier prix, Andrey Gugnin a remporté 100 000 euros en espèces, ainsi que la promesse d'une tournée de dix concerts avec des honoraires d'un montant total de 50 000 euros.

« Je n’ai pas encore tout à fait réalisé, mais je suis évidemment très heureux de cette victoire », a déclaré M. Gugnin. « C'est un sentiment de vide, d'une certaine manière, parce que la tension a été énorme pendant toute la compétition et qu'enfin, on peut respirer et sentir à quel point on est épuisé, même psychologiquement. C'était très exigeant, surtout parce que les intervalles entre les épreuves étaient longs, ce qui rendait l'attente vraiment difficile, parce que vous avez toujours cette pression constante, en pensant à l'épreuve suivante, en répétant les mêmes morceaux encore et encore... C’est un peu difficile ! »

Kim Sunah a reçu 50 000 euros en espèces, Anastasiia Kliuchereva 25 000 euros et les six autres finalistes ont reçu chacun leur part du prix total.

« Je suis vraiment très heureuse car je ne m'y attendais pas », a déclaré Kim Sunah. « C'est une compétition très longue par rapport à d'autres, donc c'était un peu difficile et je suis un peu fatiguée car nous avons dû nous préparer pour quatre épreuves. Toutefois, c'était une expérience formidable, l'orchestre et le chef d'orchestre étaient très gentils, et j'ai vraiment pris du plaisir à jouer avec eux. L'organisation était parfaite et les gens ici sont extrêmement gentils, tout était vraiment génial ! »

Le concours étant désormais terminé, tous les regards se tournent vers Gugnin. Le champion de Classic Piano va bientôt entamer sa tournée de concerts et est déjà occupé à chercher de nouvelles opportunités pour mettre en avant son impressionnant talent. « Je n'ai encore rien décidé pour l'avenir », a-t-il déclaré, « mais j'espère qu'en plus de l'énorme prix en espèces, il y aura aussi des retombées en termes de concerts supplémentaires, car en fin de compte, ce que tout artiste veut, c'est donner des concerts. J'ai la chance d'avoir des concerts déjà prévus. C'est ce que j'aime le plus et j'espère pouvoir continuer à en donner. »

Les jurés, quant à eux, avaient leurs propres conseils pour Gugnin. Stanislav Ioudenitch a déclaré : « Je suis très heureux des résultats, car nous avons désormais un grand gagnant qui représentera vraiment ce concours au plus haut niveau. Andrey est déjà un artiste mature, il a déjà beaucoup d'expérience et un énorme répertoire, alors ce que j'aimerais lui dire, c'est de ne pas s'arrêter. Il a gagné, mais maintenant, il doit s'assurer de mettre son talent à profit et de faire tout son possible pour continuer à faire avancer sa carrière, car c'est vraiment un merveilleux pianiste. Il faut donc s'entraîner, jouer le plus possible et ne pas s'arrêter ! »

Un autre membre du jury, Peter Donohoe, a partagé les mêmes sentiments en déclarant : « J'espère, étant donné qu'il s'agit d'une tournée assez longue avec beaucoup d’argent en jeu, qu'ils sont prêts à l'accueillir ! Car lorsque vous gagnez un concours, cela change votre vie, surtout s'il s'agit d'un concours important comme celui-ci. Vous avez l'impression d'être une autre personne parce que le monde vous traite différemment, mais vous devez veiller à garder les pieds sur terre et à être pleinement conscient de la réalité, contrairement à ce que les gens vous disent. Parce que ce qu'ils vous disent est basé sur votre succès et peu à peu, cela devient un passé lointain, et je pense que c'est là que c'est dangereux ! Il y a tant d'obstacles qui peuvent vous freiner », a-t-il averti, « mais il y a aussi tant de choses fantastiques qui peuvent arriver, alors maintenant, c'est à eux de tracer leur propre chemin ! »

