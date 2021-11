Moscou pour tous : profiter de la capitale russe, quelle que soit votre passion

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Flanquée des imposants bâtiments du Kremlin, de la pyramide de granit du mausolée de Lénine et des dômes colorés et fantasques de la cathédrale Saint-Basile, la Place Rouge de Moscou est légendaire, mais elle n’offre qu'un avant-goût de ce que la capitale russe a à offrir.

Des jardins et des parcs soignés, des monuments brutalistes, des musées excentriques, des cinémas en plein air et des boutiques clinquantes coexistent dans cette ville historique, néanmoins bien ancrée dans le XXIème siècle, avec sa nuée de nouveaux restaurants et de grands projets urbains.

Visiter la capitale russe n’a jamais été aussi agréable, grâce à une série d'innovations numériques, conçues pour faciliter et améliorer l'expérience touristique.

Parmi elles, le RUSSPASS, un nouveau service électronique, permettant aux utilisateurs non seulement de planifier et de réserver des attractions à Moscou et dans toute la Russie, mais aussi de créer des itinéraires sur mesure, en fonction des centres d’intérêt et des budgets. L'appli RUSSPASS est disponible en anglais et en espagnol, elle permet aux touristes d'acheter des billets électroniques et de recharger le solde d'une carte de transport moscovite.

Au-delà du caviar et des ballets

La scène gastronomique florissante de Moscou fait parler d'elle au niveau local et international. Publié pour la première fois en 2021, le Guide Michelin de Moscou a décerné ses prestigieuses étoiles à pas moins de neuf restaurants de la ville. Au total, 69 restaurants ont été recommandés ; dont trois ont reçu des « étoiles vertes » pour leur gastronomie durable. Quinze restaurants ont également reçu le « Bib Gourmand », récompensant une excellente cuisine à des prix abordables.

Parmi les lieux de prédilection pour les amateurs de blinis et de caviar, citons le baroque Café Pouchkine et le sensationnel Dr. Zhivago, un restaurant sur le thème de l'Union soviétique, tandis que, sous son dôme de verre, le White Rabbit, dont le chef est la vedette de la série « Chef’s Table » sur Netflix, continue d’éblouir avec des plats classiques revisités de manière créative. Le restaurant Twins Garden, qui met l'accent sur les produits locaux avec des plats de légumes très inventifs, fait également sensation.

© Discover Moscow euronews

Alors que le pays sort progressivement de la pandémie, la musique, le théâtre et les expositions sont de nouveau à l'ordre du jour. Une représentation de l'inégalable Ballet du Bolchoï est un événement incontournable depuis le XVIIIème siècle, mais le Théâtre Bolchoï n'est que l'un des 700 centres culturels de Moscou.

Parmi ceux-ci figurent des palais des arts de renommée mondiale, tels que le musée des beaux-arts Pouchkine, une collection remarquable rassemblant des chefs-d'œuvre de tous les grands mouvements occidentaux, ainsi que des antiquités égyptiennes.

Des galeries moins connues, mais tout aussi fascinantes, parsèment la capitale. La Nouvelle Galerie Tretyakov, annexe officielle de la Galerie Tretyakov, est dédiée aux artistes russes contemporains et expose entre autres des œuvres de Kandinsky, Chagall et Popova.

Divertissement en famille

Sa multitude de parcs et son architecture singulière font de Moscou un lieu idéal pour les enfants. Les couleurs féeriques des bâtisses, telles que la cathédrale Saint-Basile, n'ont rien à envier à la fantaisie architecturale de Dream Island, un immense parc d'attractions couvert, où des personnages de dessins animés déambulent à travers la foule.

Construite dans les années 30 dans un style stalinien, la gare fluviale du Nord est également très prisée et a récemment fait l'objet d'une rénovation spectaculaire. Elle comprend désormais diverses aires de jeux pour enfants, des piscines chauffées et une patinoire d'hiver.

© Discover Moscow euronews

Pour divertir les plus petits, vous pouvez également aller voir un film au cinéma Khudozhestvenny ou faire un tour dans le téléphérique de la Moskova. Ce trajet vertigineux offre une vue panoramique sur la ville, notamment sur la rivière, la tour de télévision et de radio d'Ostankino, ainsi que sur les gratte-ciel du quartier des affaires.

Ces activités, ainsi que d'autres destinées aux enfants et aux familles, sont détaillées sur le portail touristique officiel de la ville, discovermoscow.com. Vous y trouverez des informations concernant tous les types d'attractions, des animaux à caresser à la ferme pédagogique du parc VDNH jusqu'à la meilleure cuisine de rue et où la déguster.

Il s'agit d'une ressource colossale et colorée, couvrant les musées les plus mystérieux et les parcs les plus secrets, et offrant des suggestions pour chaque jour de la semaine, ainsi qu'un blog d'actualités. Sur le plan pratique, il présente en détail le réseau de transport, les protocoles COVID-19, les possibilités de connexion Wi-Fi, et les endroits où louer des vélos et des scooters.

Relever les défis grâce à l’innovation

© Discover Moscow euronews

Outre ses attractions, les efforts considérables déployés par Moscou pour faire face à la crise sanitaire de manière pratique et novatrice ont été salués par la communauté internationale. En 2021, la ville a été nominée aux World Travel Awards, dans les catégories « Meilleure destination touristique au monde » et « Meilleure destination touristique d'Europe ».

En ces temps difficiles, les autorités ont démontré leur soutien à l'industrie du voyage en organisant des dizaines d'événements en ligne et de conférences internationales sur le tourisme, et en lançant le « Moscow Travel Hub », une plateforme collaborative destinée à promouvoir la création et le développement de nouveaux produits et services.

Au printemps 2021, la capitale russe a accueilli le « Moscow Travel Hack », un gigantesque hackathon, au cours duquel les finalistes se sont vu offrir une subvention pour mettre en œuvre leurs produits, à l`heure où les solutions de tourisme numériques sont plus indispensables que jamais.

Les touristes numériques peuvent utiliser discovermoscow.com pour assister virtuellement à un ballet ou à un opéra, et même regarder des démonstrations culinaires ou des défilés de mode. Grâce à la richesse des informations et aux innombrables images figurant sur le site, même les voyageurs sédentaires peuvent découvrir les merveilles de la plus grande métropole de Russie.