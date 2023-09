Ouzbékistan : sur la Route de la soie et au-delà

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Durant quelque 1 500 ans, le réseau de routes commerciales baptisé Route de la soie a rassemblé des peuples et cultures issus de toute l'Asie, façonnant ainsi le cours de l'histoire. Les paysages variés de la région, désormais connue sous le nom d'Ouzbékistan, constituaient un carrefour le long de cette route, dont l'héritage historique se fait toujours sentir.

La Route de la soie, qui doit son nom au commerce lucratif de la soie, traversait plusieurs grandes villes d'Ouzbékistan, notamment Samarcande, Boukhara et Khiva. Ces villes étaient le théâtre d'échanges d'épices, de pierres précieuses et de soie, mais aussi d'idées artistiques et culturelles.

Dans ces villes, les visiteurs peuvent jeter un regard sur le passé, préservé au travers de bazars labyrinthiques et d'une architecture ornementée, mais aussi découvrir ce qui rend l'Ouzbékistan unique, de ses céramiques aux motifs élaborés et textiles aux couleurs chatoyantes à sa cuisine généreuse, en passant par ses musées captivants et les « montagnes célestes » enneigées de la chaîne du Tian Shan.

Samarcande

Peu de toponymes sont aussi évocateurs que Samarcande. Surnommée le « carrefour des cultures », cette ville a un caractère presque mythique, mais la réalité n'en est pas moins étonnante, et elle propose de nombreuses activités aux touristes. Commencez votre visite par une promenade sur la place du Régistan : un ensemble de médersas entourant une cour centrale, dont les tuiles superbement ornées scintillent sous les rayons du soleil.

Parmi les autres sites incontournables de la ville, citons la mosquée Bibi-Khanym, l'une des plus grandes du monde, qui date du XIVe siècle et a été restaurée par les Soviétiques, et le Gour Emir, la dernière demeure de l'Empereur Tamerlan, avec son dôme bleu emblématique et sa salle intérieure aux motifs complexes.

D'autres mausolées spectaculaires se trouvent dans la nécropole de Shah-i-Zinda, où les visiteurs peuvent flâner le long d'un hammam du XVe siècle et de tombes datant du VIIe siècle.

Boukhara

Mosquée Kalon, Boukhara, Ouzbékistan © AXP Photography sur Unsplash

L'ensemble du centre historique de Boukhara est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le minaret Kalon perce le ciel au-dessus des ruelles sinueuses de Boukhara, et serait le seul monument à avoir été épargné par Gengis Khan lorsque son armée ravagea la ville.

La mosquée Kalon est comparable à la mosquée Bibi-Khanym de Samarcande. Outre le célèbre minaret et la mosquée elle-même, le complexe comprend deux médersas, construites entre le XIIe et le XVIe siècle.

Au centre de Boukhara se trouve l'ancienne et vaste forteresse Ark, qui servait autrefois de résidence royale et abrite aujourd'hui des musées d'histoire et d'autres attractions.

Khiva

Kalta Minor, Khiva, Ouzbékistan © Comité du tourisme de l'Ouzbékistan

Khiva est célèbre pour sa ville forteresse, Itchan Kala, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce labyrinthe de mosquées, de minarets, de demeures anciennes et de musées, de couleur sable, est entouré de murailles crénelées et arbore une tour carrée aux tuiles géométriques sur sa place centrale. Le Kalta Minor, qui devait être un minaret, n'a jamais été achevé.

Où que se porte le regard, Khiva rappelle son importance en tant que comptoir commercial sur la Route de la soie. Parmi les autres attractions de la ville, citons l'étincelant mausolée de

Pakhlavan Makhmoud, qui doit son nom au poète du XVIIIe siècle qui y est enterré, l'élégant palais de Nurullabay et la citadelle Kunya-Ark.

Tachkent

Tachkent, Ouzbékistan © Comité du tourisme de l'Ouzbékistan

La diversité du pays n'est jamais mieux célébrée que dans sa capitale, Tachkent, où architecture et traditions, anciennes et modernes, se côtoient en toute harmonie.

Des vastes monuments parés de tuiles ouvragées aux bâtiments brutalistes de l'ère soviétique, chaque détail de la ville raconte une histoire. Tout comme la Route de la soie facilitait autrefois les échanges culturels, le Tachkent d'aujourd'hui est un point de passage pour le commerce transfrontalier, et il conjugue son riche patrimoine historique avec une vision progressiste.

Outre les mosquées et médersas datant de plusieurs siècles, l'Ouzbékistan abrite des musées et des centres d'exposition ultramodernes. Le Musée national de l'histoire est un bon point de départ pour se familiariser avec l'Ouzbékistan et son peuple.

Les grands espaces

Ouzbékistan © Comité du tourisme de l'Ouzbékistan

Les prairies, les cascades et les lacs cristallins de la chaîne de montagnes du Tian Shan attirent les randonneurs et les alpinistes du monde entier. Ses stations de ski sont très prisées en hiver, et ces mêmes sentiers sont empruntés en été pour les promenades à cheval et les randonnées pédestres.

L'Ouzbékistan compte une grande variété de paysages, des déserts aux forêts, et la majorité de sa flore et de sa faune est protégée dans des parcs naturels. Un lac asséché peut sembler une destination touristique improbable, mais la mer d'Aral attire de nombreux visiteurs, intrigués par son relief particulier composé de fonds marins désertiques et de navires rouillés. Toutefois, les mesures prises pour reconstituer les niveaux d'eau et restaurer la biodiversité de la région commencent à porter leurs fruits.

Shopping et restauration

Boutique de céramique, Ouzbékistan © Comité du tourisme de l'Ouzbékistan

Flâner au gré des vastes bazars de Samarcande, de Tachkent et d'ailleurs est une façon magique de s'imprégner des paysages et des sons du pays, mais aussi d'apprécier certaines de ses traditions. Ne manquez pas les papiers imprimés à la main, les tapis de soie, les sculptures sur bois et les tissus brodés. Dans la vallée de Ferghana, laissez-vous séduire par les céramiques bleues de Rishtan, et un peu partout, des tissus ikat teints raviront vos yeux.

Prévoyez suffisamment de temps pour vous arrêter dans les chaihanas (maisons de thé) locales et pour déguster de copieux plats de plov (riz pilaf) servis avec de l'agneau, du bœuf et du cheval grillés, des brochettes « shashlik » ou de la soupe de nouilles lagman épicée.