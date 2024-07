Surfer, naviguer et explorer : Les 5 meilleures destinations de sport nautique au Brésil

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Servi avec une bonne dose de soleil, de sable, de mer et de festa, le Brésil est le remède parfait pour les amateurs de sports nautiques en quête d'immersion dans la nature.

Débordant d'une beauté naturelle sauvage qui s'étend du littoral cristallin à l'arrière-pays luxuriant, le Brésil est le paradis des aventuriers.

Naviguez dans la nature sauvage de la forêt tropicale ou surfez sur n'importe quel spot de la côte idyllique qui s’étend sur 7 491 kilomètres. Quelle que soit votre envie d'aventure, le Brésil vous promet le beau temps, la diversité géologique et une énergie débordante qui rendront votre voyage inoubliable.

Aujourd'hui, nous allons céder à l'attrait des plages légendaires et des villes côtières animées, et nous allons même descendre les eaux sinueuses de l'Amazone, pour découvrir les meilleures destinations de sports nautiques au Brésil. Outre les meilleurs spots de surf, de kitesurf, de voile et de canoë, nous vous présenterons la riche culture indigène et internationale du pays, qui se reflète dans une large sélection de musique, de spécialités culinaires et de festivals locaux.

1. Surf à Pipa, Rio Grande do Norte

Le paradis du surf rencontre le charme d'un village de pêcheurs dans la ville côtière de Pipa, à 85 kilomètres au sud de la ville de Natal. Pour vous y rendre, empruntez la route du soleil, connue localement sous le nom de Rota do Sol, pour un road trip pittoresque et paradisiaque bordé de falaises érodées et de splendides étendues de forêt tropicale.

Régulièrement classées parmi les meilleures plages du Brésil, les plages de Pipa sont aussi belles que divertissantes. La bien nommée Praia de Pipa est le lieu de rendez-vous numéro un de la ville, avec ses eaux turquoise peu profondes et ses falaises spectaculaires, ainsi que des activités telles que le kayak et la bicyclette. Si vous êtes amateur de surf, testez les puissantes vagues de Praia do Madeiro (plage de Madeiro) ou la légendaire Praia do Amor (plage de l'amour), idéales pour les surfeurs expérimentés et débutants.

Un groupe d'amis sur des quads à Pipa Visit Brasil

La Praia do Centro (plage du centre), avec ses piscines naturelles et ses excursions en bateau pour observer les dauphins, et la Praia de Sibaúma (plage de Sibaúma), où une chute d'eau temporaire apparaît à marée basse, sont également des lieux incontournables. Parmi les autres attractions à sensations de la région, citons l'accrobranche, la tyrolienne et le deltaplane.

Outre ses nombreux camps de surf, le centre-ville de Pipa dégage un charme décontracté. Village de pêcheurs ancien découvert par les surfeurs dans les années 1970, Pipa jouit d'une musique vibrante, d'une délicieuse cuisine et de festivals animés où se mêlent les influences indigènes, africaines et européennes. « Let's Pipa... » est la célébration annuelle du Nouvel An, au cours de laquelle la ville s'illumine avec des DJ, des feux d'artifice et des fêtes sur la plage jusqu'au lever du soleil.

2. Kitesurf à Jericoacoara, Ceará

Jericoacoara, dans l'État du Ceará, rivalise avec Pipa pour le titre de ville balnéaire la plus branchée du nord-est. Le paysage de Jericoacoara a quelque chose de surréaliste : les eaux calmes de couleur céruléenne, les mangroves denses et les dunes de sable offrent à la fois aventure et tranquillité.

Des lagunes d'eau douce se forment pendant la saison des pluies à Jericoacoara, créant un cadre magnifique pour des journées de détente à la plage, tandis qu'en pleine mer, des vents réguliers permettent aux adeptes du kitesurf de se frayer un chemin à travers le paysage bleu cristallin.

Lorsque vous vous lasserez de votre hamac flottant à Lagoa Paraíso (lagune du paradis) et Lagoa Azul (lagune bleue), rendez-vous à la plage de Jericoacoara pour y pratiquer les activités de votre choix, notamment le stand up paddle, le kitesurf et la voile. Pour admirer le coucher de soleil, vous ne regrettez pas de marcher un peu jusqu’à la plage de Pedra Furada (rocher percé).

Au-delà des plages, le charmant village de Jericoacoara séduit tous ses visiteurs. C'est un ancien village de pêcheurs devenu un centre cosmopolite, avec une cuisine locale authentique et une vie nocturne trépidante pour vous divertir.

3. Canoë-kayak sur la rivière Tapajós, Belém

Canoës sur la rivière Tapajós à Belém Visit Brasil

Belém se trouve à un carrefour aquatique entre l'océan Atlantique et plusieurs cours d’eaux amazoniens. Ville patrimoniale située au bord de la baie de Guajará, Belém est connue pour sa vieille ville et ses maisons en tuiles portugaises, ainsi que pour son patrimoine naturel.

Après avoir pris le petit-déjeuner au marché de Ver-o-Peso, montez à bord d'un canoë et suivez un chemin sinueux à l'intérieur des terres sur la rivière Tapajós, pour découvrir certains des paysages les plus exotiques et les plus mystérieux du Brésil. Au cours de votre voyage, vous découvrirez la riche biodiversité de la forêt tropicale, vous pourrez observer des singes et des oiseaux exotiques dans la canopée de la forêt et des dauphins de rivière dans les eaux plus profondes.

Après des journées passées à randonner, à camper et à naviguer le long du sentier amazonien de l'Atlantique ou dans le parc environnemental de Belém, retournez à Belém pour vous rafraîchir en dégustant une cuisine savoureuse et en prenant un jour de repos supplémentaire sur les plages d'eau douce de l'île de Mosquiero.

4. Voile à Florianópolis, Santa Catarina

Il peut se passer beaucoup de choses sur « l’île de la magie ». Florianópolis, ou Floripa comme l'appellent ses habitants, est une île paradisiaque longue de 54 kilomètres située à Santa Catarina, qui possède une géographie unique et plus de 40 plages protégées par une réserve environnementale.

Bordée à la fois par les eaux calmes du Lagoa da Conceição et par l'océan Atlantique, Florianópolis est un havre de paix pour les sports nautiques, la voile, la découverte de la culture et l'observation de la faune et de la flore.

Découvrez les baies isolées et les criques rocheuses qui bordent la côte lors d'une inoubliable excursion en voilier, avant de regagner la terre ferme pour déguster des fruits de mer et une feijoada (ragoût à l'africaine), tout en admirant l'architecture patrimoniale des villes voisines, adossées à une forêt tropicale luxuriante.

Des amis dégustant des fruits de mer à Florianópolis Visit Brasil

Les îles au large de Floripa valent également le détour et sont idéales pour les excursions de plongée dans des zones difficiles d'accès, telles qu'Arvoredo et Xavier, où toutes sortes d'animaux marins animent les récifs peu profonds des alentours.

Pour les passionnés de surf, Joaquina est connue dans le monde entier pour ses spots de surf et ses levers de soleil à couper le souffle. La plage de Moçambique est l'option tranquille pour les surfeurs en quête de solitude, tandis que la plage de Jurerê est le choix de la fin d'après-midi, lorsque les restaurants chics et les lieux de vie nocturne branchés s'animent.

5. Canoë-kayak à Bonito, Mato Grosso do Sul

Deuxième aventure amazonienne à l'ouest, cette fois dans l'État du Mato Grosso do Sul, une région intérieure connue pour être l'une des grandes destinations du tourisme d'aventure au Brésil.

L’absence de plages au Matto Grosso do Sul est compensée par des merveilles naturelles humides, notamment des systèmes de grottes sous-marines et des rivières cristallines qui traversent une jungle très dense.

La ville de Bonito est un excellent point de départ pour partir à l'aventure dans la région, à proximité d'attractions naturelles telles que la grotte de Lago Azul (grotte du lac bleu), la grotte de Mimoso et l'aquarium naturel, pour n'en citer que quelques-unes. Le parc écologique de Rio Formoso se trouve également à seulement 8 kilomètres de Bonito. Il abrite une faune et une flore impressionnantes, notamment des aigles harpies, des tatous, des pumas et des renards du Brésil.

Après avoir dégusté des fruits de mer d'eau douce et d'autres délices « bonitense » en ville, il est temps de partir à l'aventure. Embarquez pour une excursion de plongée afin d'explorer les grottes mondialement connues du gouffre d'Anhumas, puis descendez en rappel le long des rochers pour découvrir un monde sous-marin envoûtant. Les non-plongeurs peuvent s’essayer au snorkeling le long de la rivière Sucuri (rivière Anaconda), ou opter pour des excursions en bateau, en rafting ou en canoë-kayak pour observer la vie aquatique depuis la surface. Dans tous les cas, envisagez de vous y rendre à la saison sèche (mai-août), lorsque les eaux sont très claires.

Partir à l'aventure au Brésil

La diversité des paysages brésiliens offre un terrain de jeu palpitant aux amateurs de sports nautiques et aux amoureux de la plage. Des vagues vivifiantes le long de la côte nord-est aux voyages plus calmes en canoë dans le centre-ouest, chaque région propose un mélange unique d'aventure et d'immersion culturelle. Entrez dans le monde plein de vie de la culture brésilienne pour explorer tous les joyaux cachés et créer des souvenirs inoubliables à ramener chez vous.

Prêt à vous lancer dans l'aventure brésilienne ? Rendez-vous sur VisitBrasil.com pour planifier l’escapade de sports nautiques de vos rêves !