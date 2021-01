Football for Friendship poursuit son action en ligne

Éduquer les jeunes générations ne se limite pas aux salles de classe. Mais inculquer aux enfants et aux adolescents des valeurs morales qui les guideront tout au long de leur vie professionnelle et personnelle n'est pas toujours évident. Les parents et les éducateurs encouragent souvent les jeunes à participer à des jeux d’équipe, prouvés efficaces pour relayer des valeurs importantes dans un contexte ludique.

Au cours des huit dernières années, la plateforme Football for Friendship (F4F) a aidé des jeunes du monde entier à se réunir autour de leur passion commune du football et à acquérir, par la même occasion, des valeurs éthiques importantes, telles que l'amitié, l'égalité, l’équité, la santé, la paix, le dévouement, la victoire, les traditions et l’honneur ; des valeurs piliers du projet Football for Friendship.

En 2020, les restrictions sociales qui ont interrompu les matchs de football traditionnels n’ont pas empêché Football for Friendship de continuer sur sa lancée, la huitième saison du projet attirant plus d'un million d'utilisateurs à travers le monde. Le programme a lancé un nouveau jeu en ligne, F4F World, permettant aux participants de jouer au football avec d’autres jeunes, où qu’ils se trouvent. Les utilisateurs peuvent choisir entre être un joueur, un entraîneur ou un fan, chaque rôle s’accompagnant de responsabilités et de tâches différentes. Les joueurs peuvent postuler pour rejoindre l’équipe de leur choix puis, à mesure qu'ils progressent dans le jeu, devenir entraîneurs et former leur propre équipe. Le premier événement « F4F eWorld Championship » a rassemblé 32 équipes de jeunes issus de 104 pays différents sur le simulateur de football « F4F World ».

F4F World football simulator © F4F

Le jeu, disponible en téléchargement depuis début décembre, a reçu l’approbation de ses jeunes utilisateurs, qui vantent la manière dont la plateforme connecte des joueurs du monde entier, sa disponibilité sur mobile et PC, ainsi que l'originalité de son gameplay et de ses personnages.

Le jeu en ligne permet aux enfants de rester connectés au football, malgré le confinement, la fermeture des salles de classe et la distanciation physique. Il peut les aider à entretenir ou à établir de nouvelles relations avec d’autres amateurs de football, de différentes cultures et origines, tout en renforçant leurs compétences footballistiques hors du terrain.

Les participants peuvent choisir parmi une variété de rôles et doivent dialoguer avec les autres utilisateurs pour former des équipes, sélectionner des joueurs et consulter des entraîneurs. Faire partie d’une telle communauté leur permet de forger de nouvelles amitiés, basées sur leur passion commune du football.

Un camp international de l’amitié virtuel emploie également de célèbres joueurs de football et ambassadeurs de F4F pour animer des jeux et ateliers visant à renforcer l’esprit d'équipe parmi les jeunes athlètes, quels que soient leur âge, leur sexe, leur nationalité, leur race ou leurs capacités physiques. « Football for Friendship est un programme rassemblant des enfants vraiment talentueux et amoureux du football, en leur donnant l’opportunité de s’améliorer, de s’intéresser aux autres et de se faire de nouveaux amis dans d'autres pays », déclare Roberto Carlos, Ambassadeur mondial de F4F. « Beaucoup de jeunes athlètes dans le monde entier rêvent de participer à Football for Friendship, et les valeurs humaines universelles promues par le programme sont vraiment importantes pour les enfants, pour leur avenir. »

F4F World football simulator © F4F

La fin de la saison a également vu F4F établir un nouveau record du monde GUINNESS™, pour avoir réuni le plus grand nombre d’utilisateurs jamais atteint lors d’un événement footballistique en ligne, avec un entraînement de 2 heures et demie comprenant des vidéos en direct de la France, du Brésil, de la Russie, de l’Uruguay, du Pakistan, de l’Irlande, de Chypre, du Pérou, de l’Inde, de la Guyane et de l’Espagne, organisé pour des enfants de plus de 100 pays.

En apprenant et en suivant les règles de « F4F World », les joueurs adoptent un comportement en ligne plus responsable. Même si le football est un sport qui enseigne le fair-play, participer à des jeux et des entraînements avec d'autres enfants et adolescents, ainsi qu'avec des entraîneurs d'origines, de races et de croyances différentes, encourage les jeunes athlètes à être plus justes et plus équitables, et à traiter tout le monde de la même manière, avec respect.

Au-delà des compétences pratiques, F4F et ce nouveau jeu virtuel aident les footballeurs en herbe à rester motivés, à cultiver leur amour du jeu et de leurs équipes, tout en perpétuant la tradition du football, en dépit d’un climat économique et social difficile.